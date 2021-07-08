ليبيا تغلق المنافذ البرية والجوية مع تونس

قررت الحكومة الليبية الخميس، اغلاق معابرها الجوية والبرية لمدة اسبوع مع تونس التي اعلنت انهيار نظامها الصحي جراء تفشي وباء كورونا.

وقال الناطق باسم الحكومة الليبية محمد حمودة أن القرار جاء بعد تفشي النسخة المتحورة "دلتا" من فيروس كورونا، وإعلان وزارة الصحة التونسية "انهيار النظام الصحي في البلاد".

وكانت متحدثة باسم وزارة الصحة التونسية قالت الخميس إن المنظومة الصحية في البلاد انهارت مع امتلاء أقسام العناية الفائقة وإرهاق الأطباء والتفشي السريع لجائحة كورونا.

وقال حمودة الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي أن الحكومة قررت "غلق المنافذ البرية والجوية اعتبارا من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل ولمدة أسبوع كامل"، منوها إلى أن الدولة الليبية "ستتكفل من خلال قنصليتها في تونس برعاية الليبيين العالقين في تونس جراء هذا القرار إلى حين تسهيل عودتهم إلى البلاد".

كما أكد حمودة أن مجلس الوزراء قرر أيضا "إيقاف الدراسة في الجامعات والكليات إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا".