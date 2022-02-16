ليبيا توفر 10 آلاف فرصة عمل للفلسطينيين

قال وزير العمل الفلسطيني، نصر أبو جيش، اليوم الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية اتفقت مع الجانب الليبي، على توفير 10 آلاف فرصة عمل للفلسطينيين في ليبيا، لمدة عامين، في القطاعين الحكومي والخاص.

وأشار أبو جيش، إلى أنه بإمكان العامل الفلسطيني في ليبيا، أن يحضر عائلته معه، كما أنها يستطيع تحويل أمواله ومخصصاته إلى خارج الدولة الليبية

وأضاف أبو جيش، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، أن الاتفاقية مع الليبيين، جاءت نتيجة لزيارة الوفد الفلسطيني الرسمي إلى ليبيا، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية ، ووزير العمل، ووزير الخارجية رياض المالكي.

وقال أبو جيش، إنه تم توقيع 5 اتفاقيات مع الجانب الليبي، مشيرًا إلى أنها متعلقة باستقدام العمالة، والاقتصاد، وجواز دبلوماسي، والتعاون الدبلوماسي السياسي بين فلسطين وليبيا.

وأضاف أن اتفاقية العمل التي تم توقيعها مع نظيره الليبي هي لتعزيز استقدام العمالة بين البلدين، بالإضافة لوضع إطار قانوني للعمل في البلد المُضيف لتسهيل الحصول على فرصة عمل وتأشيرة لدولة ليبيا.

ونوه أبو جيش، إلى أن اتفاقية توفير 10 آلاف فرصة عمل في ليبيا، سيتم تخصيص جزء كبير منها لأهالي قطاع غزة .

وأوضح: "فرص العمل ستكون مخصصة لعمالة مهنية حسب احتياجات السوق الليبي، سواء ممرضين، مهندسين، مدرسين، وأطباء، وتخصص الـ IT (تكنولوجيا المعلومات)، بالإضافة إلى العمالة الفنية".

وزاد: "تم تشكيل لجنة، لوضع معايير وشروط لاختيار هذه العمالة من وزارة العمل الفلسطينية والوزارة الليبية، وسفارة دولة فلسطين"، لافتًا إلى أنه سيكون هناك اجتماعًا عبر الزوم الأسبوع المقبل.