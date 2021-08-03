ليبيا.. خالد المشري يفوز بولاية رابعة في رئاسة المجلس الأعلى

تمكن خالد المشري من الفوز بولاية رابعة في رئاسة المجلس الأعلى لليبيا، بعد حسم الجولة الثانية من الانتخابات لصالحه وحصوله على 73 صوتا من أصل 132 صوتا.

وانطلقت جلسة إعادة انتخاب مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، اليوم الثلاثاء، بحضور 91 عضوا، وهو عدد كاف لاكتمال النصاب القانوني، وفق ما أفاد به المشري خلال كلمة له.

ولم يستطع أي من المرشحين (خالد المشري، صلاح ميتو، وسعيد كله) حسم المرحلة الأولى من التصويت، حيث لم يتمكنوا من الوصول إلى العتبة القانونية والمقدرة بـ66 صوتا من أعضاء المجلس، في حين حسم المشري الجولة الثانية بعد حصوله على 73 صوتا، مقابل 55 صوتا لصلاح ميتو.

وفاز المشري بولايته الثالثة في يوليو عام 2020 حيث حصل في الاقتراع، الذي جرى في مقر المجلس في العاصمة طرابلس على 73 صوتا من أصوات الأعضاء.