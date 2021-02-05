ليبيا: دبيبه رئيسا للحكومة والمنفي للمجلس الرئاسي

اعلنت الأمم المتحدة انتخاب عبد الحميد محمد دبيبة رئيسا للوزراء لفترة انتقالية في ليبيا وقد صوت ملتقى الحوار السياسي الليبي لصالح قائمة المنفي ودبيبه في الجلسة التي استضافتها جنيف

التحضير للانتخابات

وقالت ستيفاني وليامز، نائب رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا، إنه على كل الجهات المعنية التجهيز لإجراء الانتخابات في موعدها، مضيفة أنه في حال عدم منح الثقة للحكومة يعود القرار لملتقى الحوار.

وأضافت وليامز، أنه على السلطة الجديدة إطلاق مصالحة وطنية شاملة، كما يجب عليها دعم اتفاق وقف إطلاق النار.

وشددت وليامز على أن ملتقى الحوار السياسي أمامه مهام أخرى لتلبية مطالب الشعب الليبي.

أدلى 39 عضوا في الملتقى، بأصواتهم لصالح القائمة التي حققت نصرا بعد ايام من فشل التصويت

تضم قائمة المنتصرين كل من :

- محمد يونس المنفي مرشحا لمنصب رئيس المجلس الرئاسي،

- موسى الكوني مرشحا لمنصب عضو المجلس الرئاسي،

- عبد الله حسين اللافي مرشحا لمنصب عضو المجلس الرئاسي،

- عبد الحميد محمد دبيبه مرشحا لمنصب رئيس الحكومة.

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Petition to reject Aguila Saleh Issa as candidate for the presidency of Libya. Please share. — Annabel Rubio🇬🇧🇱🇾🇹🇷 (@RubioAnnabel) February 5, 2021

قائمة عقيلة صالح وفتحي باشاغا تحصلت على 34 صوتا

وتغلبت قائمة المنفي-دبيبه في الجولة الثانية من التصويت على القائمة الأخرى التي حصلت على 34 صوتا، وهي تضم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا كمرشحين لمنصبي رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء.



وتضم القائمة الثالثة: محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وموسى الكوني عضوا بالمجلس الرئاسي، وعبد الله حسين اللافي عضوا بالمجلس الرئاسي، وعبد الحميد محمد دبيبه رئيسا للحكومة.بينما تضم القائمة الرابعة: عقيلة صالح قويدر المرشح لرئاسة المجلس الرئاسي، وأسامة عبد السلام جويلي المرشح لعضوية المجلس الرئاسي، وعبد المجيد غيث سيف النصر المرشح لعضوية المجلس الرئاسي، ولمنصب رئيس الوزراء ضمت اللائحة المرشح فتحي باشاغا.

وكانت الجولة الأولى من التصويت انتهت دون حسم، وكانت جلسة ملتقى الحوار السياسي قد انطلقت في وقت سابق، حيث أعلنت بعثة الأمم المتحدة عن 4 قوائم للمرشحين لمناصب المجلس الرئاسي المؤلف من 3 أعضاء ورئيس الحكومة.

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