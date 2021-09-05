ليبيا.. ضربتان جويتان استهدفتا موقع تصنيع قوارب في صبراتة

رجحت وسائل إعلام ليبية أن يكون سبب الإنفجار داخل موقع لتصنيع قوارب الهجرة، في مدينة صبراتة، ناجم عن ضربتين جويتين نفذتهما طائرات مسيرة مجهولة.

وقال مصدر من مدينة صبراتة، لـ"218" بوقوع انفجار داخل موقع لتصنيع قوارب الهجرة، في ساعات الصباح الأولى من اليوم السبت.

ورجح المصدر أن يكون سبب الانفجار لضربتين جويتين، نفّذتهما طائرة مسيّرة مجهولة.

ويقع المصنع بحسب المصدر، قرب معصرة "جلُّول"، في منطقة خرسان المتاخمة للطريق الساحلي، وسط صبراتة، ويُستخدم لتجهيز زوارق الهجرة غير القانونية وتهريب البشر.

وحتى الآن لم تصدر الجهات الأمنية، تصريحا يوضّح ملابسات الحادثة.