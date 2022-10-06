ليبيا في رهان الفشل على الفشل

ثمة ما يدفع إلى الاعتقاد الآن بأن ليبيا بلغت الدرك الأسفل من الأزمة، ولكنه على العكس من كل درك أسفل، لا نهوض من بعده. ولتكون تلك هي نهاية الفشل الذي انتهت إليه البلاد، وليتم قبرها فيه إلى الأبد.

لا تعرف في ليبيا من هو أكثر فشلا من الآخر: رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، أم رئيس وزرائه فتحي باشاغا.

كلاهما يدور في الفراغ. وكلاهما لا يملك تصورا واضحا أو متماسكا لكي يثبت وجوده أو قيمته على الأقل، دع عنك أن يقوم بعمل يؤدي إلى إنهاء الأزمة.

أنهوا البلاد نفسها، ولم ينهوا الأزمة. حتى سمحوا لثالثة الأثافي بينهم أن يوقع آخر الأوراق احتفالا بـ”تأجيرها” لتركيا.

عدا عبدالحميد الدبيبة الذي يعمل كوكيل أعمال تركي، يوجد شكل فارغ من أشكال السلطة الرمزية يتعلق به صالح وباشاغا. الأول باعتبار أن برلمانه هو المؤسسة الوحيدة المنتخبة، رغم انقضاء الأجل. والثاني لأنه “منتخب” من “منتخب”، أي قشة تتعلق بقشة، وتزعم أنها ذات دور أو غاية أو معنى.

صحيح أن تظاهرات اندلعت، من فرط القرف، للتنديد بفشل سلطة طرابلس، إلا أن تظاهرات مثلها، أو أخشن منها اندلعت، ضد سلطة برلمان، يتحول إلى مؤسسة هزلية، ويقودها زعيم كاريكاتوري لا نفع فيه. ثم لم تفتأ التظاهرات أن انطفأت، من دون أن تبلغ غاية.

منذ أن قام عقيلة صالح بزيارة أنقرة اتضح أنه هو الذي ضحى بمكانته المزعومة كرئيس لسلطة تشريعية منتخبة تنافس على الشرعية بالشرعية

ومنذ أن قام صالح بزيارة أنقرة في الخامس من أغسطس الماضي، اتضح أنه هو الذي ضحى بمكانته المزعومة كرئيس لسلطة تشريعية منتخبة تنافس على الشرعية بالشرعية. كما أنه هو الذي أضعف وزن ومكانة حكومة باشاغا، وعزز مكانة حكومة الدبيبة المنافسة من الناحية العملية. وما أن عاد هو وهذا الأخير من أنقرة، حتى أرسل الرئيس رجب طيب أردوغان وفدا ضخما ليستكمل تعاقدات “الاستئجار” في إطار اتفاقية التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الليبية، واتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا.

وبرغم أن البرلمان الليبي سبق وأن رفض الاتفاقات الأمنية والبحرية التي وقّعتها أنقرة مع حكومة الوفاق الليبية السابقة في نوفمبر 2019، إلا أن صالح، بكرم عجيب، وافق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا.

هذه الاتفاقية لم يرفضها البرلمان الليبي وحده، عندما كانت له بقية من بقايا المعنى، ولكن رفضتها مصر واليونان والاتحاد الأوروبي، لأنها تشكل اعتداء صريحا على حقوق أطراف ثالثة.

الحدود البحرية التركية بموجب القانون الدولي لا تصل إلى ليبيا من دون الاعتداء المباشر على اليونان. انظر في موضع جزيرة كريت في البحر المتوسط، لتفهم كيف ولماذا. لا تحتاج أن تكون بالغ العلم لتعرف أن محاولات السطو التركية لا تستند إلى أساس قانوني أو حتى عاقل. كما لا يحتاج المرء أن يكون غبيا إلى تلك الدرجة ليفهم أن اتفاقية من هذا النوع، وأخرى لاستغلال حقول النفط والغاز الليبية، ليست اتفاقية بين طرفين متساويين، في ظروف ليبيا الراهنة. إنها اتفاقية بين عبد وسيده. وهي لا تراعي حقوق ومصالح الليبيين.

دعك من صالح. فهذا الرجل عجز عن أن يعقل ابتذال دوافعه. ولكن أين فتحي باشاغا من هذا كله؟

إنه غير موجود. يبدو الرجل مجرد فقاعة وانفجرت. وحكومته لا دور لها في أي شيء، ولا تتحرك في أي اتجاه. وعندما انعقد مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة، نسي أن يبعث وزير خارجيته إلى الاجتماع، فحضرته وترأسته وزيرة خارجية الحكومة الأخرى.

لقد حاول أن يدخل طرابلس مرتين وفشل. ومنذ ذلك الوقت آثر أن يختفي ليقضي وقته في متابعة أخبار الحكومة الأخرى متفرجا عبر شاشة التلفزيون، ويرسل بيانات المطالبة والتنديد.

حكومة الدبيبة، في أفضل أحوالها، ليست سوى حكومة تصريف أعمال. ومهمتها الوحيدة هي تهيئة الظروف لإجراء انتخابات يفترض أن تؤدي إلى إغلاق ملف الأزمة في البلاد.

وحيث أنها، على غرار برلمان صالح، حكومة منقضية الأجل، ومشكوك في مكانتها، فإنها ليست في وضع يسمح لها بتوقيع اتفاقيات تقرر مصائر المستقبل، دع عنك أن تكون اتفاقيات تخالف القانون الدولي والعلاقات مع دول أخرى في المنطقة.

ولكن الرجل “عبد المأمور” في النهاية. يتصرف بموجب أوامر وتوجيهات سيده، لا أكثر.

صالح ذهب إلى أنقرة بدعوة لأجل تسوية النزاع بين طرفي الأزمة. ولئن عاد خالي الوفاض، فقد قدم للرئيس أردوغان ما لا يستحقه مما لا يملكه. ولم تمض أسابيع حتى أرسل أردوغان ما يوازي نصف حكومته إلى ليبيا لتوقيع اتفاقات التنقيب عن النفط والغاز، والسماح لتركيا بـ”استئجار” مناطق التنقيب.

لم تُرتكب جريمة بحق ليبيا أكبر من هذه. صحيح أن تاريخ الأزمة في هذا البلد هو تاريخ جرائم متواصلة، جمعت مزيجا من أعمال القتل والفساد والانتهاكات والفشل الإداري والسياسي والاقتصادي وانعدام المشاعر الوطنية ورخص العمالة وانحطاط السلوك الشخصي وابتذال المعايير الأخلاقية والأطماع الصغيرة، إلا أن توقيع اتفاقية التبعية الاقتصادية مع تركيا هو الجريمة الأكبر.

العار لن يلاحق حكومة الدبيبة، لأنه عبد سيده في النهاية. وماذا يفعل العبد إن لم يتبع سيده. ولكن العار الحقيقي إنما يلحق صالح وباشاغا، وكل من لف لفهما أو صمت على عجزهما وخذلانهما، ولم يقتحم مقرات عملهما ليرميهما في أقرب حاوية قمامة.

لقد استعبد معمر القذافي بلاده لنحو أربعة عقود متواصلة. لا يجب أن تستغرب لماذا يكثر العبيد في هذا البلد. لا تستغرب لماذا لم يظهر فيه رجال دولة. ثم لا تستغرب لماذا يبلغ الانهيار السياسي إلى الحد الذي بات يثير مشاعر القرف. ولكنه انهيار أخلاقي بالدرجة الأولى.

يستطيع أردوغان، لأربعة عقود أخرى، أن يستغل ليبيا ويستهين بمصالح الليبيين ومصائرهم. ولكن، ليس لأنهم أصبحوا ضحية لحفنة أفاقين وخونة، بل لأنهم هم أنفسهم استخفوا بمصائرهم، وتخلوا عن عزائم الانتفاضة ضد أتباع أردوغان وأتباع الفشل.

لقد راهنوا على الفشل بالفشل. حتى أصبح من الجائز، ومن المعقول، ومن المنطقي تماما، أن يخسروا بلادهم، وأن “يؤجروها”، وأن يحصلوا من “عقد الإيجار” على ما يستحقون. تلك هي نهاية النهايات كلها. إنها القبر الذي لا قبر أعمق منه لهذا البلد.

علي الصراف - العرب