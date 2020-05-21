ليبيا.. قوات "الوفاق" تستعيد السيطرة على "الأصابعة"

أعلن المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الليبية عقيد محمد قنونو استعادة السيطرة على مدينة الأصابعة بالكامل.

وأفاد قنونو في بيان مقتضب بأن "سلاح الجو يواصل عمليات الرصد والاستطلاع في سماء الأصابعة لرصد اي تحركات للفلول الهاربة".

وكان المتحدث العسكري باسم الوفاق قد أعلن في وقت سابق أن المقاتلين الموالين للوفاق سيطروا على منطقة جندوبة والقوات تتقدم إلى وسط المدينة.

وأكدت مصادر محلية سيطرة قوات حكومة الوفاق على مدينة الأصابعة في الجبل الغربي، والتي تبعد نحو 120 كيلومترا عن العاصمة طرابلس.

وتكون قوات الجيش بذلك قد فقدت آخر معقل لها على الجبل، ولم يتبق لها في غرب البلاد إلا منطقتي ترهونة ومزدة.