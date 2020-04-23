ليبيا.. قوات "الوفاق" تهاجم مواقع "حفتر" جنوبي طرابلس

بدأت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، الخميس، هجوما على تمركزات قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، جنوبي العاصمة طرابلس (غرب).

وقال المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” مصطفى المجعي، إن قواتهم بدأت هجوما على مليشيات حفتر في محور الخلاطات.

وأضاف أن القوات الحكومية تحرز الآن تقدمات في هذا المحور، وتمكنت من تدمير 3 آليات مسلحة للمليشيات، ولا تزال الاشتباكات مستمرة بجميع أنواع الأسلحة.

ومنذ أيام، تكثف قوات حفتر هجوما بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا.

ويأتي تكثيف الهجوم على الأهداف المدنية في طرابلس، وفق مراقبين، على أمل تعويض الخسائر الكبيرة التي منيت بها المليشيات أمام القوات الحكومية، مؤخرا، وأبرزها خسارة مدن الساحل الغربي لليبيا حتى الحدود التونسية.

ورغم إعلان مليشيات حفتر، في 21 مارس/ آذار الماضي، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة فيروس كورونا، إلا أنها تواصل هجومها على طرابلس.

وردا على الانتهاكات المستمرة، أطلقت الحكومة في 26 مارس، عملية “عاصفة السلام” العسكرية ضد المليشيات، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط