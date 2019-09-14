ليبيا: مقتل 3 من قوات حفتر بقصف جوي مسير لـ"الوفاق"

نعت قوات اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، مساء الجمعة، 3 من عناصرها، بينهم قياديان، ممن قضوا في قصف جوي بالطيران المسير لقوات حكومة “الوفاق”، جنوب العاصمة طرابلس.

وعبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، نعت قوات حفتر كلا من “العقيد عبدالوهاب المقري آمر اللواء التاسع ترهونة، والنقيب محسن الكاني، القوة المُساندة، والجندي عبدالعظيم الكاني”.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت قوات الوفاق تدمير غرفة العمليات الرئيسية لقوات حفتر، بقاعدة الجفرة الجوية (وسط)، ومقتل 6 ضباط أجانب كانوا موجودين فيها.

ومنذ سنوات، تشهد ليبيا أزمة خانقة احتدت وتيرتها بعد تشن قوات حفتر، في 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما للسيطرة على طرابلس (غرب) مقر حكومة الوفاق. (الأناضول)