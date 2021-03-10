ليبيا: مهام صعبة امام حكومة دبيبة بعد نيلها الثقة

ستكون حكومة عبدالحميد دبيبة مهام صعبة بعد نيلها ثقة البرلمان الليبي الذي اجل الجلسة والنقاشات لمرتين وقد اكد دبيبة في تصريحات مقتضبة بعد التصويت "ستكون هذه الحكومة حكومة كل الليبيين". ومن جانبه قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح "إنه يوم تاريخي".

ثقة لحكومة دبيبة

ونالت حكومة عبد الحميد دبيبة المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة، ثقة البرلمان الليبي الأربعاء وذلك وبعد يومين من النقاشات، بإجماع النواب الحاضرين أي 132.

ويفترض أن تقود حكومة دبيبة (61 عاما) الذي كلف في الخامس من شباط/فبراير تشكيلها، البلاد خلال مرحلة انتقالية وصولا إلى انتخابات عامة في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

"حكومة كل الليبيين"

وكانت جلستا الاثنين والثلاثاء علقتا "لاستكمال باقي المداولات قبل عملية التصويت". وقال إسماعيل الشريف، النائب في البرلمان الليبي في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية بخصوص عملية التعليق: "البرلمان علق الجلسة حتى الغد، لاستكمال باقي المداولات قبل عملية التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة".

العبور الى ليبيا الجديدة

وشدد الدبيبة على ضرورة "ألا تتكرر الحرب مرة ثانية، ولا أن نقتل بعضنا البعض مرة ثانية، ولا يمكن أن نكون إلا لبعضنا".

وعبر عن شكره لبعثة الأمم المتحدة، وأعضاء لجنة الحوار السياسي وكل الدول التي ساهمت في استضافة جلسات الحوار ودعمته بكل قوة.

ودعا أعضاء مجلس النواب إلى الاجتماع في أي مكان في ليبيا سواء سرت أو طبرق أو غدامس، أو سبها، أو طرابلس، أو مصراتة، أو الكفرة، ونسيان الأحقاد البغيضة والحروب والحدود الوهمية التي خلقناها بفعل فاعل.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في كلمته: "بجهودكم وبقوتكم وبإرادتكم التي حققتموها اليوم وبينتموها في هذا المحفل سنصل بليبيا إلى بر الأمان".

المطلوب توحيد السلطة التنفيذية الليبية

وأضاف الشريف "قدم السيد دبيبة توضيحات حول عمل حكومته وتشكيلته الوزارية، وتفاعل مع تساؤلات النواب حولها. والمرحلة الظرفية التي تمر بها ليبيا تتطلب توحيد السلطة التنفيذية على وجه السرعة وعدم تأخير هذا الاستحقاق".

وبدأ مجلس النواب الليبي الاثنين في مدينة سرت، جلسة رسمية بحضور 132 نائبا للتصويت على منح الثقة لحكومة دبيبة.

الحكومة الليبية الجديدة تبصر النور إثر نيلها ثقة مجلس النواب

التفاصيل: https://t.co/UUVFCAAV6j — وكالة أنباء تركيا (@tragency1) March 10, 2021

الحكومة الجديدة أمام مهمة صعبة

وغرقت ليبيا الغنية بالنفط في الفوضى منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي ومقتله في 2011 في انتفاضة مدعومة من حلف شمال الأطلسي، ما أدى إلى صراع على النفوذ بين قوى عدة.

وتتنازع سلطتان الحكم في ليبيا: في الغرب حكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها التي تتخذ طرابلس مقرا لها وكانت تحظى باعتراف الأمم المتحدة وتدعمها تركيا، وسلطة موازية في شرق البلاد بقيادة المشير خليفة حفتر وتدعمها دولة الإمارات ومصر وروسيا.

مصر ترحب بنيل الحكومة الليبية ثقة مجلس النواب.. وتتطلع للعمل معها — 🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬مهندس خيرى ندا 🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬 (@masr_7) March 10, 2021

توحيد مؤسسات الدولة

وانتخب ملتقى الحوار الليبي الذي يضم 75 ممثلا عن كل مدن البلاد، وانطلق في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في سويسرا برعاية الأمم المتحدة دبيبة (61 عاما) في 5 شباط/فبراير رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا.

وبنيلها لثقة النواب، ستكون أمام الحكومة مهمة صعبة لتوحيد مؤسسات دولة غنية بالنفط، نخرتها الحروب الداخلية والأطماع الخارجية، ووجدت صعوبة في تفعيل المسلسل الديقمراطي على غرار جارتها تونس في أجواء من السلم والنقاش السياسي البعيد عن العنف.