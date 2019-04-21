ليبيا: نزوح أكثر من 30 ألف شخص بسبب المعارك قرب طرابلس

ذكرت منظمة الصحة العالمية الأحد، أن أكثر من 30 ألف شخص قد نزحوا بسبب الصراع الدائر بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس ، والذي يستعر منذ بداية الشهر.

وكتبت المنظمة على موقع “تويتر” أن 227 شخصا، على الأقل، قتلوا، في حين أصيب أكثر من 1125 آخرين في أعمال العنف.

وبدأ القتال، الذي أثار مخاوف من صراع يتزايد سوءا في ليبيا، بعد أن أمر المشير خليفة حفتر، قواته في 4 نيسان/ أبريل الجاري، بالاستيلاء على طرابلس من أيدي الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة.

واندلعت المعارك بين الجانبين في ضواحي طرابلس منذ ذلك الحين.

وقال سكان إنه سُمِعَ دوي انفجارات قوية في ساعة مبكرة من صباح الأحد بأنحاء طرابلس، يعتقد أنها نجمت عن قصف جوي.

ولم ترد تقارير عن خسائر بشرية.

وأدى العنف أيضا إلى إغلاق مطار معيتيقة الدولي، شرقي طرابلس، لعدة ساعات.

يشار إلى أن هذا هو المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية منذ تدمير مطار طرابلس في عام 2014 .