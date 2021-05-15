ليبيا.. هبوط طائرة شحن عسكرية في "سرت"

أعلن المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب الليبية، الجمعة، عن هبوط طائرة شحن عسكرية في قاعدة القرضابية الجوية، مع تحليق طيران مروحي في سماء مدينة سرت وسط ليبيا.

وتابع المركز أنه رصد 67 رحلة جوية لطيران أجنحة الشام السورية التي تنقل المرتزقة من سوريا إلى المنطقة الشرقية لصالح خليفة حفتر، عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف المركز، في بيان له على “الفيسبوك”، أن طائرات طيران الشام تقلع من مطاري دمشق وقاعدة حميميم الروسية في اللاذقية، وتهبط بمطار بنينا في بنغازي أو قاعدة الخادم الإماراتية جنوب مدينة المرج في الشرق الليبي، وأن قوات حفتر تقوم غالبا بإخفاء مسار الطائرة من الرادار بمجرد دخولها لأجواء ليبيا.

وقال المركز الإعلامي للعملية إن هذه الرحلات الجوية التي تصل إلى المنطقة الشرقية تشكل خرقا كبيرا لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم من قبل اللجنة العسكرية.

ووقع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 اتفاقا لوقف إطلاق النار في كامل الأراضي الليبية بأكتوبر من العام 2020م يشمل عدة بنود، أبرزها إخراج المرتزقة والقوات الأجانب من البلاد.

وتخضع شركة طيران أجنحة الشام المملوكة لصهر رئيس النظام السوري بشار الأسد لعقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية لتورطها في نقل الأسلحة والمرتزقة بين روسيا وسوريا.