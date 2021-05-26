ليبيا وبريطانيا تبحثان ملفي المصالحة الوطنية والانتخابات

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي بالإنابة موسى الكوني، الأربعاء، مع السفير البريطاني لدى بلاده، نيكولاس هوبتون، ملفي المصالحة الوطنية والانتخابات المرتقبة في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين في العاصمة طرابلس، وفق سلسلة تغريدات للمتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقالت وهيبة إن اللقاء “تناول مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وملف المصالحة الوطنية، وجهود المجلس الرئاسي في هذا الشأن، تمهيدا لإجراء الانتخابات في موعدها”

كما ناقش الطرفان “الملف الأمني المتمثل في تأمين الحدود والحد من الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، وآفاق التعاون المشترك للاستفادة من الخبرة البريطانية” وفق وهيبة.

ونقلت وهيبة تشديد هوبتون “على عمق العلاقات بين البلدين، والعمل على تطويرها، والتزام بلاده بدعم استقرار”.

وفي 6 مايو/آيار الجاري، دعت بريطانيا و 4 دول غربية في بيان، إلى تسهيل الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون أول القادم والاتفاق على قاعدة دستورية لها.

ومنذ أشهر، يشهد البلد الغني بالنفط انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر. (الأناضول)