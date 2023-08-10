ليبيا وتونس تضعان حدا لمأساة المهاجرين العالقين على حدودهما

اتفقت ليبيا وتونس الخميس، على ايواء مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء كانت الاخيرة طردتهم الى الحدود بين البلدين قبل زهاء شهر، حيث لقي بعضهم حتفه وترك الاخرون في ظروف غاية في القسوة من دون ما يكفي من ماء وطعام.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن فاكر بوزغاية الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية قوله ان الاتفاق تمخض عن اجتماع عقده وزيرا الداخلية التونسي والليبي، وقضى بان يقوم البلدان بإيواء مهاجرين يتواجدون حاليا على حدودهما.



وتكفلت تونس بحسب الاتفاق بان تؤوي 116 مهاجرا بينهم 8 اطفال و42 امراة، فيما ستنقل ليبيا اليها 150 مهاحرا اخر.

وقال بوزايغة ان المهاجرين الذين تكفلت بهم تونس تم تقديم الرعاية النفسية والصحية لهم في مراكز نقلوا اليها في محافظتي تطاوين ومدنين الجنوبيتين بالتعاون مع الهلال الاحمر الوطني.

وتحدثت منظمات حقوقية عن نحو 350 مهاجرا بينهم 65 قاصرا و12 امرأة كانوا لا يزالون عالقين مؤخرا في المنطقة العازلة بين البلدين في رأس جدير بعدما تقطعت بهم السبل اثر طردهم من تونس.

على صعيدها، اعلنت ليبيا انها نفذت الجانب المتعلق بها من الاتفاق، مؤكدة ان لم يعد هناك الان اي مهاجر غير شرعي في المنطقة الحدودية مع الجانب التونسي.

وفي الثالث من تموز/يوليو الماضي، قامت قوات الامن في صفاقس وسط شرق تونس، بطرد عشرات المهاجرين غير الشرعيين بالقوة من المحافظة غداة اعمال عنف اعقبت مقتل مواطن طعنا خلال اعمال عنف بين الاهالي والمهاجرين.

وكان مصير 1200 من هؤلاء المهاجرين النفي الى مناطق نائية على الحدود مع ليبيا والجزائر بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش.

موت بالجملة

وقالت منظمة الهلال الاحمر التونسي منتصف الشهر الماضي انها عملت على توفير خدمات الرعاية والايواء في منطقة راس جدير الصحراوية لنحو 630 مهاجر الى جانب مئتين اخرين عادوا من المنطقة الحدودية مع الجزائر.

ومطلع الشهر الجاري، نددت الامم المتحدة على لسان فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، بطرد السلطات التونسية مهاجرين ولاجئين وطالبي لجوء الى حدودها مع الجزائر وليبيا بينهم اطفال وحوامل، مشيرة الى ان بعضهم لقوا حتفهم.

وردت السلطات التونسية بغضب على هذا الاتهام، حيث وصفها وزير الداخلية التونسي كمال الفقي بانها "ادعاءات.. لا أساس لها من الصحة".

وعثر الشهر الماضي على 27 جثة لمهاجرين بينهم اطفال ونساء في الصحراء الليبية، فيما لا يزال 73 في عداد المفقودين، بحسب مصادر ومنظمات انسانية.

وكانت تصريحات للرئيس التونسي قيس سعيّد قد اطلقت شرارة ازمة المهاجرين بعدما تحدث خلال خطاب في شباط/فبراير عما اعتبره مؤامرة مخططات تقف وراءها شبكات اجرامية وتهدف الى احداث فوضى في البلاد وتغيير تركيبتها الديمغرافية عبر اغراقها بالمهاجرين.

ولم تلبث ان تسببت تلك التصريحات في تغذية الكراهية للمهاجرين، والذين وقع عديدون منهم ضحايا لاعتداءات وهجمات.

وفي احدى الحالات قتل شبان تونسيون لاجئا في الثلاثين من العمر طعنا في احد احياء صفاقس التي تعد نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الى القارة الاوروبية في قوارب متهالكة عبر البحر المتوسط حيث يواجهون الموت غرقا وبالجملة.