ليبيا.. وفاة رئيس المخابرات العامة في حكومة الوفاق

توفي رئيس جهاز المخابرات الليبي اللواء عبد القادر التهامي بسكتة قلبية مفاجئة في العاصمة طرابلس، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر التابع للحكومة الليبية، فجر الأحد، إن “اللواء التهامي توفي في منزله بطرابلس، بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة”.

وحتى الساعة (6:30 ت.غ) لم تصدر الحكومة تعليقا بخصوص وفاة التهامي.

والتهامي، سياسي ليبي، عمل ضابطا في جهاز الأمن الخارجي خلال فترة حكم معمر القذافي (1977-2011).

وبعد 6 سنوات من سقوط حكم القذافي، عاد إلى الحياة السياسية، وتم تعيينه مديرا للمركز الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وفي 25 أبريل/ نيسان 2017، تم تكليفه من قبل المجلس الرئاسي للحكومة، برئاسة جهاز المخابرات.