ليبيا: 12 قتيلا بينهم فنان كوميدي واتهامات بين باشاغا والدبيبة

ارتفع الى 12 بينهم فنان كوميدي بارز ، عدد الضحايا جراء الاشتباكات الداخلية في طرابلس الليبية فيما اصيب 87 اخرين، واتهمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أنصار فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، وهو ما نفاه الاخير

حكومة باشاغا تنفي اتهامات الدبيبة

ونفت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب اتهامات حكومة عبدالحميد الدبيبة ، وقال المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا إن الأخير رحب طوال الأشهر الستة الماضية بـ"كل المبادرات المحلية والدولية لحل أزمة انتقال السلطة سلميا، دون أي استجابة من الحكومة منتهية الولاية".

ووصف البيان حكومة الدبيبة بأنها "مغتصبة للشرعية وترفض كل المبادرات"، مشيرا إلى رفض الحكومة المنافسة للخطاب الذي بعث به باشاغا إلى الدبيبة الأربعاء الماضي وطالبه فيه بـ"الجنوح للسلم وتسليم السلطة".

الدبيبة يتهم باشاغا بافتعال الازمة

وقالت حكومة الدبيبة، في بيان لها يوم السبت إن الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس جاءت بعد "مفاوضات لتجنيب العاصمة الدماء، بمبادرة ذاتية تلزم جميع الأطراف الذهاب للانتخابات في نهاية العام كحل للأزمة السياسية". وأشار البيان إلى أن "الطرف الممثل لفتحي باشاغا قد تهرب في آخر لحظة، بعد أن كانت هناك مؤشرات إيجابية نحو الحل السلمي بدلا من العنف والفوضى".

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه اشتباكات في العاصمة طرابلس، اندلعت الليلة الماضية بين مجموعتين مسلحتين تابعتين للحكومتين المتنافستين.

BREAKING 🇱🇾 : Death toll rises to 12



♦️12 people were killed & 87 injured as a result of clashes in #Tripoli – Libyan Ministry of Health in the Dabeibah government#Libya #طرابلس #ليبيا pic.twitter.com/aPuGgwmULO — Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) August 27, 2022

مصرع فنان كوميدي ليبي

ولقي الفنان الكوميدي الليبي مصطفى بركة مصرعه، السبت بعد إصابته برصاصة طائشة، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الليبية.

وعُرف عن «بركة» توثيقه للاشتباكات في بلاده من خلال التصوير في الشوارع، وكان عنوان آخر فيديو بث مباشر له «صورة أخيرة قبل ما نموت». ومثّل الفنان الشاب مصطفى بركة في مسلسل "لا لا هكي هلبه"، و"سالم وحليمة" الجزء الـ3، وكذلك دور بطولة في المسلسل الكوميدي «48 غارقين».