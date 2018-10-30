قتلى في هجوم لداعش وسط ليبيا

أعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، العقيد أحمد المسماري، الاثنين، عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل بينهم ثلاثة مدنيين، الاثنين، وخُطف 10 آخرين في هجوم وقع في الجفرة وسط البلاد ونُسب إلى تنظيم داعش الإرهابي.

ونقلت "فرانس برس" عن المسماري قوله إن خمسة أشخاص قتلوا، بينهم ثلاثة مدنيين، وأصيب عسكري في حين فُقد عشرة أشخاص.

وأكد أن قوات الجيش الوطني الليبي تحركت إلى الموقع عقب الهجوم، إلا أن عناصر تنظيم داعش فروا جنوباً حيث قتلوا شخصاً خامساً وأصابوا آخر عند حاجز أمني.