ليبيا: 3 قتلى من قوات "الوفاق" إثر قصف جوي جنوب غرب طرابلس

أعلنت مصادر طبية وعسكرية في حكومة “الوفاق الوطني” المعترف بها دوليا مقتل 3 من قواتها وإصابة 14 آخرين، صباح الجمعة، جراء قصف جوي استهدف تمركزاتهم جنوب غرب طرابلس.

وقال “مركز مصراتة الطبي” (حكومي)، في بيان عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، إن المركز استقبل صباح اليوم 3 قتلى و14 جريحا من قوات عملية “بركان الغضب”، التي أطلقتها حكومة الوفاق للتصدي لهجوم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس أوائل أبريل/نيسان الماضي.

وأكد المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب”، مصطفى المجعي، هذا العدد من القتلى والجرحى.

وأوضح أن الضحايا من قوات المحور الجنوبي، وتعرضوا لقصف من قبل طيران حفتر أثناء تمركزهم في منطقة السدادة (الواقعة بين مدينتي بني وليد وسرت ومنطقة أبونجيم)، التي تبعد نحو 250 كم جنوب غرب العاصمة الليبية.

وأضاف المجعي أن القوات التي تم استهدافها كانت في مهمة لقطع الإمدادات على قوات حفتر، دون تقديم تفاصيل إضافية. (الأناضول)