ليست الأولى.. مقاتلات صينية اعترضت طائرة عسكرية كندية

اعترض سلاح الجو الصيني دورية كندية ولأكثر من مرة.

وقالت جيسيكا لاميراندي، المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكندية، أن مقاتلات سلاح الجو الصيني اعترضت مرارا في الأسابيع الأخيرة طائرة دورية كندية "سي بي –140 أورورا" خلال تنفيذها لطلعات مراقبة في إطار الجهود الدولية لضمان الامتثال للعقوبات ضد كوريا الشمالية.

ونقلت القناة التلفزيونية عن لاميراندي قولها: "يمكننا القول إن عمليات الاعتراض هذه حدثت بانتظام خلال المهمة".

وأشارت لاميراندي إلى أن طائرة الاستطلاع الكندية كانت تنطلق من جزيرة أوكيناوا اليابانية منذ بداية أكتوبر، وعادت إلى قاعدتها في مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية الأسبوع الماضي فقط.