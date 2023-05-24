مأساة مروعة: وفاة خمسة فلسطينيين من عائلة واحدة في حادث سير قرب طولكرم

قضى خمسة فلسطينيين من عائلة واحدة في حادث سير مروع وقع مساء الاربعاء، في بلدة بلعا شرق طولكرم شمال غربي الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما افادت الشرطة.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها ان الحادث اسفر عن وفاة خمسة اشخاص من عائلة واحدة، هم زوجان وابنتهم واثنين من اطفالها.
واضافت المصادر نفسها ان طفلا ثالثا اصيب في الحادث، وهو في حالة حرجة.
وقال العقيد لؤي إرزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة للوكالة إن الحادث نجم عن فقدان السائق السيطرة على المركبة التي تحمل لوحة تسجيل صفراء غير مسجلة لدى الدوائر الرسمية في السلطة الوطنية الفلسطينية.
واضاف ارزيقات ان فقدان السائق السيطرة نجم عن السرعة وإنحراف المركبة الى يمين الشارع العام.
واشار الى انه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث الماساوي.
وتداولت حسابات ورواد على مواقع التواصل صورا للضحايا، وهم اسير محرر وزوجته وابنتاهما وحفيدتاهما.
واوضحت المصادر نفسها ان الحادث اسفر عن وفاة كل من: الاسير المحرر بلال حسن خليل حبيب (54 عاما)، وزوجته منال جهاد حسن حبيب (43 عاما)، وابنتهما دنيا (28 عاما)، وحفيداهما بلال عمر أبو ذياب (9 شهور)، وتالين عمر أبو ذياب (3 أعوام)،
كما اصيب في الحادث حفيد ثالث لحبيب هو كرم بديع علارية (7 أعوام) وهو الذي قالت المصادر الطبية انه في حالة حرجة.