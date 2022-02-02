مأمون التميمي لـ البوابة: سنحاسب ابو مازن في اجتماع المركزي

البوابة- خاص

بعد تأجيل لعدة مرات، تقرر عقد اجتماع لمجلس المركزي الفلسطيني في رام الله يومي السادس والسابع من الشهر الجاري، حيث تشهد الجلسات غيابات تاريخية عنه تتمثل برئيسه سليم الزعنون ابو الاديب القيادي التاريخي في حركة فتح بالاضافة الى غياب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي اعلنت استنكافها بحجة تجاوز الرئيس محمود عباس لصلاحيات.

البوابة حاورت عضو المجلس المركزي الفلسطيني مأمون التميمي قبيل سفره الى فلسطين لحضور الاجتماعات، حيث يعتبر احد الاعضاء المخضرمين في المجلس الوطني، وهو العضو المقرب من الرئيس الراحل ياسر عرفات والمعارض الشرس للرئيس محمود عباس.

* ماذا يدور في كواليس المجلس المركزي وما هي اسباب استقالة ابو الاديب من رئا سة المجلس الوطني ؟

- الاخ ابو الاديب استقال بسبب المرض فصحته ما عادت تتحمل ادارة الاجتماعات الطويلة والسفر وهو رجل كبير في السن اطال الله في عمرة فلقد قارب على التسعين من عمره



* هل صحيح ان حركة فتح عينت روحي فتوح رئيسا للمجلس الوطني مكان ابو الاديب، علما ان اللوائح القانونية تتحدث عن ان الرئيس منتخب وليس معين؟



- من حق حركة فتح ان ترشح شخصية من طرفها ، طبعا لا يصبح رئيسا الا بعد التصويت عليه في المجلس الوطني او المركزي، والامر يسري على اي مرشح من طرف باقي الفصائل او المستقلين كذلك الامر بالنسبة لمرشحي اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من الذين اصبحت اماكنهم شاغرة



* ومتى سيعقد المجلس الوطني لتنفيذ هذه المهام ؟



- المجلس الوطني وفي دورته الاخيرة التي عقدت قبل 3 سنوات فوض المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ليقوم بمهام المجلس الوطني فالذي سيعقد هو المجلس المركزي للمنظمة وليس المجلس الوطني ولقد تقرر عقده يوم الاحد القادم في رام الله



* البعض يتحدث عن تجاوز من حركة فتح بفرض روحي فتوح رئيسا للمجلس حتى قبل انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير ؟



- قلت لك ان سبب هذا الارباك الاعلامي ان الناس لا تفرق بين اعضاء المجلس المركزي لمنظمة التحرير واعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وتعتقد انهم واحد ولكن الذي حدث ان اللجنة المركزية لحركة فتح اجتمعت وانتخبت مرشحها لرئاسة المجلس الوطني اي انه يبقى مرشح الى ان يتم التصويت عليه في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير



وهل هنالك مرشحين اخرين وهل تتوقع ان يفوز احد غير مرشح حركة فتح ؟

- نعم سيكون هنالك مرشحين اخرين من الفصائل والمستقلين ولكن دائما مرشح حركة فتح يفوز لانها الحركة الاكبر في منظمة التحرير وهناك ايضا خطأ ارتكبه الاخ عزام الاحمد حينما اعلن كل هذه التفاصيل انها بحكم المنتهية فهذه اولا تعتبر تجاوز للهيئة القائمة على ادارة المجلس الوطني وهي المعنية باعلان كل تلك التفاصيل، والخطأ الاخر للاحمد اعلانه ان مكتب رئاسة المجلس الوطني تعتبر مستقيلة باستقالة الرئيس وهذا خطأ اخر فرئيس المجلس الوطني استقال لوحده ولا يوجد هناك نص في لوائح المجلس الوطني يشير ان مكتب رئاسة المجلس يعتبر مستقيل في حالة استقالة الرئيس بل ان رئيس المجلس الوطني بعد استقالته يقوم بتصريف الاعمال نائبه وان تعذر فالاكبر بالسن الى حين انتخاب رئيس جديد اثناء انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني ويبقى امين سر المجلس على راس عمله ما لم يقدم استقالته



* المركزي اتخذ قرر في اجتماع سابق وقف التنسيق الامني مع اسرائيل وقطع العلاقة مع الدول التي تطبع مع الاحتلال لكننا نرى ان الرئيس ابو مازن اعاد التنسيق الامني ولم يقطع العلاقة مع الدول المطبعه ؟

كلامك صحيح ولذلك معظم اعضاء المجلس المركزي في حالة تململ وسوف نواجه الرئيس ابو مازن بهذه الامور فهذه اخطاء صعب تجاوزها

* كيف تتشكل بنية المجلس الوطني الفلسطيني ؟

- المجلس الوطني الفلسطيني يتكون من اعضاء من قيادات منظمة التحرير الفلسطينية فلكل فصيل فلسطيني من الفصائل الفلسطينية عدد من الاعضاء وبعد الفصائل هنالك رؤساء الاتحادات الشعبية ورؤساء النقابات ورؤساء الجمعيات الفلسطينية الكبيرة ورؤساء الجاليات الفلسطينية في المهجر وخارج الوطن وهنالك المستقلين وهم ابرز القيادات السياسية والاجتماعية الفلسطينية في الخارج اما المجلس المركزي لمنظمة التحرير فهو اعلى هيئة سياسية فلسطينية ويتكون من عدد من اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني الممثلين للفصائل الفلسطينية وعدد من ابرز اعضاء المجلس الوطني الممثلين للمنظمات الاهلية والاتحادات الشعبية الفلسطينية وهو الذي ينوب عن المجلس الوطني الفلسطيني في العمل بتفويض منه