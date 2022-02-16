مؤتمر أردني اسرائيلي في "إيلات"

قالت هيئة البث الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن وفدا أردنيا برئاسة محافظ مدينة العقبة، محمد الرفايعة، وصل اليوم إلى مدينة "إيلات"، للمشاركة في مؤتمر أردني - إسرائيلي مشترك.

واشارت الهيئة، إلى أن المؤتمر، سيبحث سبل التعاون المشترك بين مدينتي إيلات والعقبة، المطلتين على البحر الأحمر، وتجديد التعاون بينهما في مختلف المجالات.

واعتبرت هيئة البث، أن هذا اللقاء "مؤشر آخر على دفء العلاقات بين الجانبين اللذين وقعا في الأشهر الأخيرة عدة اتفاقيات تعاون في مجالات المياه والزراعة وتعزيز التبادل التجاري بين الأردن والسلطة الفلسطينية".

وبحسب الهيئة فإن "المؤتمر يعقد لتجديد التعاون الذي كان بدأ سابقاً في مختلف المجالات المتعلقة بمدينتي إيلات والعقبة"، وأن "المؤتمر سيشهد مشاركة مسؤولين في بلدية إيلات ووزارة الخارجية الإسرائيلية".

وذكرت هيئة البث بأن "الاجتماع سيعقد في محاولة لتجديد وتفعيل ملاحق ضمن اتفاقية (وادي عربة)، تتعلق بتعزيز التعاون المحلي في منطقة العقبة وإيلات والعربة".