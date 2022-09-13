مؤتمر القبائل والعشائر السورية: تكوين مقاومة شعبية ضرورة لطرد الإحتلالين التركي والأمريكي

أكدت فعاليات مؤتمر القبائل والعشائر السورية والنخب الوطنية الرابع، المنعقد في مدينة حلب، رفضها للإحتلالين التركي والأمريكي، مشددة على وحدة أراضي سوريا، وضرورة تكوين مقاومة شعبية ضمن المناطق المحتلة، وطرد الاحتلال عن أراضي سوريا.

كما ركز المشاركون على العمل لتكوين مقاومة شعبية ضمن المناطق المحتلة، وطرد الاحتلال عن أراضي الجمهورية العربية السورية.

وشهد المؤتمر، الذي انعقد صباح اليوم الثلاثاء، في فندق الشهباء ب"حلب"، حضورا لافتا لشيوخ ووجهاء القبائل والعشائر السورية.

وأصدرت الفعاليات المشاركة في المؤتمر، بيانا، جاء فيه: "ندين كل أشكال الدعم لقوى التقسيم والانفصال من ميليشيات عميلة للمحتل، ونؤكد على ضرورة خروج كل القوات الأجنبية الموجودة على الأرض السورية بصورة لا شرعية ومن دون تنسيق مع الدولة السورية".

وقال البيان الختامي للمؤتمر: "نرفض أي شكل من أشكال التدخل التركي في بلادنا، وتحت أي مسمى وأي ذريعة كانت".