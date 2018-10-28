مؤتمر بغزة رفضا للمركزي برام الله.. دعوة لإيجاد قيادة بديلة

جلسة المجلس المركزي في دورته الثلاثين تعقد الأحد في مقر رئاسة السلطة بمدينة رام الله

يعقد ظهر الأحد في قطاع غزة، مؤتمرا شعبيا فلسطينيا لـ"مواجهة التفرد والإقصاء والعقوبات" على القطاع، وذلك بالتزامن مع جلسة المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية المقررة اليوم بالضفة الغربية المحتلة.



وتقوم العديد من القوى السياسية والشعبية والنقابية والمجتمعية الفلسطينية في القطاع، على تنظيم هذا المؤتمر الشعبي بغزة، والذي ستنطلق أعماله الساعة 12:30 بعد الظهر، في قاعة مركز رشاد الشوا الثقافي.



وتقاطع العديد من كبرى الفصائل الفلسطينية جلسة المركزي ومنها؛ حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهتين الشعبية والديمقراطية، والمبادرة الوطنية، كما أعلن السبت "تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات"، رفضه لاجتمع المركزي، مطالبا بإقالة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون.



وأوضح عضو المجلس الوطني الفلسطيني فايز أبو شمالة أن هذا المؤتمر هو "عبارة عن رفض فصائلي وشعبي للتفرد بعقد جلسة المجلس المركزي رام الله، وأيضا رفض كل ما سيصدر عنها"، لافتا إلى أن "المؤتمر الشعبي الفلسطيني، هو محاولة جريئة لإيصال صوت المعارضة وصوت الشعب الفلسطيني الرافض للهيمنة على القرار والتفرد به من قبل حركة فتح ورئيس السلطة".

وذكر أبو شمالة في حديث لـ"عربي21" أن "هذا المؤتمر يحمل رسالة للمشاركين في مؤتمر المركزي برام الله؛ أنكم لا تمثلون إلا أنفسكم، ولدى الشعب الفلسطيني ممثل آخر أكثر حضورا منكم، وأكثر شعبية"، معتبرا أن المؤتمر هو "خطوة تقطع الطريق على أي قرارات متطرفة ضد غزة وضد المجلس التشريعي الفلسطيني".



وفي رسالته كعضو مجلس وطني للفصائل الفلسطينية، شدد أبو شمالة على أهمية "العمل الجدي لإيجاد قيادة فلسطينية جديدة وبديلة عن الحالية"، مضيفا أنه "يجب المواجهة الشعبية والتنظيمية وانتزاع القرار وإعلان وقف التعامل نهائيا مع هذه القيادة (محمود عباس)".



ونبه أبو شمالة إلى ضرورة "التواصل مع الدول العربية والدولية وإبلاغ رسالة المؤتمر الرافض لبقاء القيادة الراهنة التي مزقت الشعب الفلسطيني وتنازلت عن حقوقه المشروعة".

يشار إلى أن جلسة المجلس المركزي في دورته الثلاثين تعقد الأحد في مقر رئاسة السلطة بمدينة رام الله، وسط انتقاد ورفض شعبي ومقاطعة فصائلية لها.