مؤتمر "غذائي علاجي" يختتم فعالياته في الإمارات

البوابه - خاص

اختتمت فعاليات النسخة الخامسه من المؤتمر الدولي غذائي علاجي للعمل التطوعي، الذي ينظمه فريق الغاف التطوعي التابع لمركز الطارق للتأهيل والتوحد في عام التسامح، في فندق أرماني ببرج خليفة، تحت شعار غذائي سعادتي.



وتم اختتام المؤتمر برعاية الشيخ خليفة بن محمد بن خالد ال نهيان ، وحضور الشيخ طحنون بن خليفة بن محمد ال نهيان والشيخ سالم بن ركاض العامري وسفراء الدول المشاركة من السفراء والقناصل ، إلى جانب عدد من ممثلي الشيوخ والشركاء الاستراتيجيين والجهات والمؤسسات الراعية.



وتضمن المؤتمر مجموعة من المحاضرات والجلسات، قدمها كوكبة من الأطباء والاختصاصيين في مجال التغذية في مواضيع صحية حملت الفائدة للمشاركين من الأطباء والفنيين في المجال الطبي كمؤتمر علمي طبي .



وأكد الحضور على أهمية المؤتمر وما خرج به من نتائج مثمرة تركت أثراً عظيماً في نفوسهم، مثمنين جهود إدارة مركز الطارق للتأهيل والتوحد وكوادره في تنظيم هذا النوع من الفعاليات.



وكرم الشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد ال نهيان الشركاء الاستراتيجيين شريك اتصال (اتصالات )والرعاة والداعمين للمبادرة، فيما منح مركز الطارق للتاهيل والتوحد والمركز الخليجي البريطاني للدراسات والاعمال لقب سفراء الأمل وسفراء السعادة وسفراء النوايا الحسنة وسفراء الخير لعدد من الشخصيات المحلية والعربية المؤثرة في المجالات الإنسانية والخيرية والاجتماعية.

وبين الأمين السفير المستشار طارق آل سيف أنه وفي ظل إهتمام الحكومة الرشيدة باسعاد كل مواطن و مقيم على هذه الأرض الطيبة ومن منطلق فرضية الغذاء يؤثر بشكل كبير في أداء الفرد ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بسعادته وعلاجها أطلق مركز الطارق للتأهيل والتوحد مبادرة غذائي علاجي بيوم زايد للعمل الانساني من ستة اعوام مضت بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة.

وشملت فحوصات شاملة لاطفال التوحد في المراكز الحكومية والخاصة احيث استفاد من المبادرة خلال ٦ سنوات ١٥٠٠ طالب وطالبة من التوحد وتم خلال المبادرة اطلق مجموعة من المسيرات والفعاليات لدعم علاج الاطفال والدراسات العلمية وتطورات الدراسات في عمل الفحوصات لاهالي الاطفال لربط النتائج في المجال الجيني.

وأشار السفير طارق إلى ان الدراسات التي اطلقها المركز بالتعاون مع الوزارة قد تم اعتمدها وتطبيقها في اوروبا والولايات المتحدة الامريكية وتم اكتشاف فحوصات تستطيع اكتشاف التوحد في سنة مبكرة جدا والتدخل المبكر لعدم تتطور السلوكيات السيئة وتطور سلوكياتهم بتعديل البرنامج الغذائي وتم العمل على طرح المبادرة على جميع الاهالي والبداء بتطبيقها على الموظفين للوقاية من الامراض

كما تم اطلاق مبادرة غذائي سعادتي بالتعاون بين مركز الطارق للتأهيل و التوحد و جامعة عجمان ، شارك في هذه المبادرة كل من وزارة الاقتصاد ، شرطة دبي ، المجلس التنفيدي دبي ، جامعة الشارقة ، و الجامعة الكندية دبي وجمارك دبي ، ضمن الدراسة العلمية «التغذية وأمراض العصر، وتأثيرها على مستوى السعادة عند الإنسان » .



حيث تركز رسالتنا من خلال مبادرة غذائي سعادتي في مواجهة التحديات اليومية التي يقابلها الموظف و الشخص بشكل عام وخاصة أصحاب الهمم والتوحد بالاعتماد على أسلوب جديد يبدأ من داخل المنزل وكان من المكرمين بلقب سفير الأمل الشيخ خليفة بن محمد بن خالد ال نهيان والشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد ال نهيان والشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري وسعادة السفيرة الدكتورة أميمة سلامة واتصالات وسفراء السعادة وشرطة أبوظبي قسم الآليات والمركبات العين والازمات والطوارئ و قسم المختبرات والجينات في هيئة الصحة دبي ودار زايد للثقافات الإسلامية و شركة المنصوري ود.اديب ياسين بلقب سفير النوايا الحسنة وسعادة سمير عبدالهادي بلقب سفير النوايا الحسنة وسيدة الأعمال الإماراتية رشا الضنحاني الدكتوراة الفخرية في العمل التطوعي و الإنساني ولقب سفير الخير الى سفير دولة سيرلانكا في الامارات العربية المتحدة وقنصلية دولة فلسطين بلقب سفير الخير بالإضافة إلى ١٠ دول مشاركة في فعاليات ومبادارات المؤتمر منها كندا والدنمارك وهولندا والمكسيك وقام الشيخ طحنون بن خليفة آل نهيان بتكريم المكرمين واختتم الفعاليات والاعلان عن فعاليات يوم زايد للعمل الإنساني في شهر رمضان المبارك لدعم أصحاب الهمم والتوحد.





