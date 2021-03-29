مؤتمر لدعم الشعب السوري بمشاركة اميركا

تشارك الولايات المتحدة في مؤتمر دولي للمانحين حول سوريا يعقد في بروكسل، عبر اتصال مرئي، الاثنين والثلاثاء.

وتبدأ الاثنين، أعمال مؤتمر بروكسل الخامس “حول مستقبل سوريا والمنطقة”، التي تستمر على مدار يومين، برئاسة مشتركة من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، تزامنا مع الذكرى السنوية العاشرة لاندلاع الحرب السورية.

دعم مستقبل سوريا



وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، في بيان، إن “المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة (السفيرة ليندا توماس غرينفيلد) ستترأس الوفد الأمريكي المشارك في مؤتمر بروكسل الخامس حول (دعم مستقبل سوريا والمنطقة)، المزمع عقده افتراضيا يومي 29 و30 مارس (آذار) الجاري”.

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وأكد البيان “التزام الولايات المتحدة تجاه الشعب السوري والعمل بالشراكة مع المجتمع الدولي للمساعدة في تخفيف معاناة السوريين”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة هي أكبر مساهم منفرد بالمساعدات الإنسانية في سوريا، وستواصل دعم الجهود المتعددة الأطراف للسعي إلى حل دائم للصراع، وتوسيع وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وتقديم المساعدة إلى النازحين السوريين والمجتمعات المضيفة للاجئين”.

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ويقول الاتحاد الأوروبي، إن هدف المؤتمر استمرار دعم الشعب السوري وحشد المجتمع الدولي، دعما لحل سياسي شامل للحرب في سوريا بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254.