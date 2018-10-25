مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار: تعرف على 9 مشاريع بـ 56 مليار دولار

شهد المؤتمر مقاطعة من الشركات الكبيرة

وقع المشاركون في مؤتمر #مبادرة_مستقبل_الاستثمار_2018، 25 اتفاقية، من بينها 12 اتفاقية ضخمة، بقيمة 56 مليار دولار.

ووفق ما اوردته قناة العربية نت على موقعها الالكتروني فان الاتفاقيات تتركز في قطاعات عدة، أبرزها النفط والغاز والصناعات والبنية التحتية.

تشمل الصفقات:

1- إنشاء مصهر للنحاس والزنك والرصاص مع مجموعة Trafigura.

2- بناء مجمع للبتروكيماويات في جازان مع شركة بان آسيا الصينية.

3- المرحلة الثانية لقطار الحرمين مع تحالف إسباني.

4- تشييد مجمع بتروكيماويات متكامل ومنطقة لأنشطة المصب ضمن المرحلة الثانية من مصفاة ساتورب بين "أرامكو" و"توتال".

5- استثمارات في محطات الوقود بين "أرامكو" و"توتال".

6- استثمارات في مصفاة بترورابغ بين "أرامكو" و"سوميتومو".

7- استثمارات في مصفاة هيونداي ومجمع الملك سلمان الدولي للصناعات والخدمات البحرية بين "أرامكو" و"هيونداي".

8- تنفيذ مشروع الجسر البري بين هيئة النقل العام وشركة CCECC الصينية.

9- تصنيع عربات الشحن للخطوط الحديدية بين شركة "سار" وشركة Greenbrier.