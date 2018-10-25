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مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار: تعرف على 9 مشاريع بـ 56 مليار دولار

مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار: تعرف على 9 مشاريع بـ 56 مليار دولار
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