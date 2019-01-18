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مؤرخ اسرائيلي بارز: دولتنا ستضمحل خلال 30 عاما واليهود سيعودون "أقلية مضطهدة"

مؤرخ اسرائيلي بارز: دولتنا ستضمحل خلال 30 عاما واليهود سيعودون "أقلية مضطهدة"
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