مؤرخ روسي يكشف عن تناقضات في المعلومات الجديدة حول كنوز هتلر

هتلر أمر بإخفاء 260 شاحنة مليئة بالكنوز في 11 مكانا في الأراضي البولندية

دعا المؤرخ الروسي، قسطنطين زاليسكي، لموقف حذر من المعلومات إزاء ما يسمى بالمذكرات اليومية للضابط النازي إيغون أولينهاور التي تم نشرها منذ عدة أيام.

وعبر زاليسكي عن شكه في صحة هذه المذكرات اليومية. وقال في حديثه لقناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية: "لم يتم نشر هذه الوثيقة، وتم عرض عدة صور من صفحاتها. ويجب أن نقف موقفا حذرا من ذلك. وقال مَن عرض هذه الوثيقة إن هذه المذكرات اليومية مرت بـ 5 فحوص، لكننا لا نعرف من الذي أجرى هذه الفحوص".

وأشار إلى أن وثائق الجناح العسكري للحزب النازي لا تضم أي معلومات حول ضابط باسم أولينهاور، مضيفا أن محتوى المذكرات تثير شكوكا كبيرة أيضا. ويرى المؤرخ الروسي أن المعلومات حول 260 شاحنة محملة بالذهب لا تشبه الحقيقة.

وقال: "هناك سؤال: ما هو عدد الناس الضروري لاستخدام مثل هذا العدد الكبير من الشاحنات؟ ما هو عدد الأشخاص الذين شاركوا في هذه العملية؟.. يجب أن يكون هناك أكثر من ألف شخص".

وكتبت صحيفة "Daily Mail" البريطانية في وقت سابق أنه تم في ألمانيا نشر مذكرات الضابط النازي، إيغون أولينهاور، التي تحوي معلومات حول أماكن أخفى فيها النازيون الذهب والتحف الثمينة أثناء هروبهم من بولندا.

وورد في هذه المذكرات اليومية أن هتلر أمر بإخفاء 260 شاحنة مليئة بالكنوز في 11 مكانا في الأراضي البولندية لكي لا يتمكن الجيش السوفيتي، الذي كان يتقدم نحو تحرير بولندا، من الحصول عليها.