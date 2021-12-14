مؤسسات المجتمع المدني تتضامن مع قناة رؤيا الاردنية

أعلنت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" في الاردن تضامنها الكامل مع قناة رؤيا الفضائية ضد "الاتهامات الباطلة" التي وجهتها قناة "دوتيشيه فيله" DW الالمانية

رؤيا تدعم الحق الفلسطيني

وأكدت "همم" أن مسؤولية كل وسائل الإعلام كشف الانتهاكات اليومية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وقالت في بيان صادر عنها " أن الاتهامات التي وجهت لقناة رؤيا بمعاداة السامية تشي عن انحياز فاضح للاحتلال الإسرائيلي، والقبول بإملاءات "اللوبي الصهيوني" وإعلامه الذي يستخدم قضية معاداة السامية كفزاعة لإرهاب كل الأصوات التي تكشف ممارسات الاحتلال المعادية لقيم العدالة والحرية وكل منظومة حقوق الإنسان.

موقف دوتيشية فيلة غير مبرر

وقالت همم " نحن نؤيد قناة رؤيا بتفريقها الحاسم والواضح بين انتقاد الأعمال غير القانونية واللاإنسانية، والعنصرية المرتكبة من قبل إسرائيل، وبين معاداة السامية التي تعني موقفاً عنصرياً ضد اليهود".

وأوضحت "همم" أن الموقف الذي اتخذته دوتيشيه فيله مشين ولا يمكن تبريره، وهو يتعارض مع الشعارات التي ترفعها بحماية حرية التعبير والإعلام.

وتساءلت همم إن كانت دوتيشيه فيله قد قرأت تقارير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهيومن رايتس واتش، والكثير من المؤسسات الحقوقية المعروفة بصدقيتها عن ممارسات إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، والتي تعتبرها جرائم ضد الانسانية، وتصنفها على أنها دولة فصل عنصري بامتياز، وللتذكير بأنها آخر دولة احتلال موجودة وباقية في العالم.

وطالبت "همم قناة" دوتيشيه فيله بمراجعة قرارها لأنه يخدش استقلاليتها، ونبهت وسائل الاعلام إلى ضرورة عدم الخضوع لما اعتبرته "رهاب الهولوكوست" لمنع نشر الحقائق التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وحق الذين يتعرضون للعدوان بالمقاومة.

دعم برلماني اردني لـ رؤيا

وفي وقت سابق أكد نواب اردنيين في مذكرة نيابية تبناها النائب خليل عطية ووقع عليها عدد من أعضاء مجلس النواب وتم تقديمها للأمانة العام للمجلس وقوفهم إلى جانب مجموعة رؤيا الإعلامية وما تؤديه من رسالة إعلامية، على خلفية قيام مجموعة "دويتشه فيله" المؤسسة الإعلامية لجمهورية ألمانيا الاتحادية بتعليق أعمالها مع "رؤيا".

وبحسب المذكرة فقد ثمن النواب دور "رؤيا" في محاربة العنصرية، مؤكدين أن ما تبثه القناة لا يرتقي لمعاداة السامية، إنما انتقاد لممارسات الاحتلال الإسرائيلي غير المشروعة واعتداءاته بحق الفلسطينيين.

اتهام DW للقناة الاردنية

وأوقفت DW التعاون مع قناة "رؤيا" التلفزيونية الأردنية، رزعم انهااكتشفت منشورات معادية للسامية نشرتها القناة في وسائل التواصل الاجتماعي ، و"تبرأت" دويتشه فيله (DW)، المؤسسة الإعلامية الدولية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، عن هذه المنشورات المزعومة واعتذرت لجمهورها بسبب تعاونها مع مؤسسة تم تقييمها على أنها "غير معادية لإسرائيل".