مؤسسات المجتمع المدني في الاردن ترفض "صفقة القرن"

أكدت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" رفضها القاطع لما سُمي "صفقة القرن"، التي تهدد الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.

وأعلنت "همم" أن "خطة السلام" التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تُشكل مساسا وتعديا على المصالح الوطنية الأردنية.

وطالبت "همم" في بيان صادر عنها اليوم الحكومة الأردنية إلى العمل بحزم مع المجتمع الدولي لإسقاط "صفقة القرن" لأنها لا تضمن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية، وتتجاهل حقوق اللاجئين في العودة والتعويض، وتُعطي شرعية للمستوطنات، ولا تنص على السيادة الفلسطينية على القدس والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتعصف بكل القرارات الدولية.

وأعربت "همم" عن تقديرها لشجاعة الموقف الأردني، شعبا وملكا وحكومة، الرافض للخطة الأمريكية للسلام، مؤكدة أن مؤسسات المجتمع المدني ستبذل جهودا مع كل المؤسسات الأهلية في العالم العربي والعالم لمواصلة تعرية وفضح الانتهاكات الإسرائيلية.

ونبهت "همم" إلى أن قبول العالم بسياسة الأمر الواقع التي تفرضها إسرائيل وتدعمها الإدارة الأمريكية يعني حكما إنهاء الأمم المتحدة وإسقاط أي أثر وقيمة للقرارات الأممية.

ودعت "همم" الأردنيين إلى الوحدة والتماسك في وجه المخططات التي تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها الترانسفير والوطن البديل، داعية إلى التحرك للدفاع عن المصالح الأردنية، ونبذ الإشاعات التي تسعى لإضعاف التماسك المجتمعي.

وطالبت "همم" بعقد قمة عربية طارئة؛ لإعلان موقف عربي واضح وحاسم يرفض "صفقة القرن"، وبذات الوقت يُعري ويفضح أي دولة عربية تُساند المبادرة الأمريكية على حساب الحقوق الفلسطينية والعربية.