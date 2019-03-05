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مؤسسة الدوحة للأفلام تستضيف أكثر من 100 خبير سينمائي عالمي خلال ملتقى قمرة 2019

مؤسسة الدوحة للأفلام تستضيف أكثر من 100 خبير سينمائي عالمي خلال ملتقى قمرة 2019
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