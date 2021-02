مؤسسة الدّوحة للأفلام توسّع انتشارها العالمي من قمرة 2021

كلير دينيس وجيمس غراي وجيسيكا هاوسنر ومارك مانجيني وفيدون باباميتشيل يعودون للمشاركة في ملتقى مؤسسة الدوحة للأفلام السنوي الداعم للمواهب السينمائية

48 مشروعاً مختاراً من 21 دولة مختلفة، من بينها 19 مشروعاً من دولة قطر، ستحصل على فرصة فريدة من التطوير الإبداعي والإرشاد التي يقدمها خبراء قمرة عبر شبكة الإنترنت.

تضم المشاريع المختارة 30 فيلماً طويلاً و6 مسلسلات و12 فيلماً قصيراً بلإضافه إالى المشاريع القطرية مُمثلة في جميع الفئات

تركز جلسات مكثّفة على تطوير مشاريع المسلسلات من الوطن العربي عبر شبكة الإنترنت



الدوحة، قطر، 22 فبراير 2021: تشهد دورة 2021 من قمرة عودة المخرجة السينمائية الفرنسية كلير دينيس والمصوّر السينمائي المُرشح لجائزتيّ الأوسكار والبافتا فيدون باباميتشيل، بلإضافة إلى المخرج العالمي الذي شاركت أفلامه في العديد من دورات مهرجان كان السينمائي جيمس غراي كذلك المخرجة والكاتبة السينمائية الحائزة على جائزة الأسد الفضي جيسيكا هاوسنر ومصمّم الصوت الحائز على جائزة الأوسكار مارك مانجيني، حيث ستعقد مؤسسة الدوحة للأفلام برنامج هذا العام عبر الفضاء الرقمي إستكمالاً لمسيرة قمرة في دعم الأصوات الجديدة البارزة في السينما العربية والعالمية.

عمل قمرة منذ نشأتة قبل سبعة سنوات على تكوين حاضنة فريدة من نوعها تلعب دورااً محورياً في نجاح صناع الأفلام من داخل وخارج العالم العربي. وستقدّم نسخة هذا العام، التي تعقد في الفترة من 12 إلى 17 مارس، 48 مشروعاً مختاراً من 21 دولة استكمالاً لمهمة مؤسسة الدوحة للأفلام في دفع عجلة نجاح صناع الأفلام داخل وخارج الوطن العربي وتزويدهم بكل ما تتطلبه مشاريعهم لعرضها أمام الجماعير العالمية.

وقالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام: " إن قمرة حدث بالغ الأهمية لمجتمعنا وللمشاركين، كما أنه نقطة حاسمة لنجاح المشاريع المختارة التي تمثل بعض من الأسماء الواعدة في السينما العالمية. والمؤسسة ممتنة لأساتذة قمرة وصانعي الأفلام والمشاركين في الصناعة؛ على شغفهم ومساهمتهم معنا لتحقيق التزامنا بإعادة تشكيل المشهد العالمي لسرد القصص وتمكين الأصوات الناشئة خلال هذه الفترة من التحديات الجديدة".

وأضافت: "من خلال الإرشاد والتوجيه الذي سيقدمه هؤلاء الحالمون المبدعون؛ سيكتسب صانعو الأفلام المشاركون فرصة فريدة لتعزيز حرفتهم، وتحويل القصص الملهمة إلى روائع حائزة على جوائز. ونتطلع إلى دعم المواهب الواعدة في المستقبل، ومشاركة عملهم مع مجتمع قمرة العالمي المتنامي باستمرار، عبر هذه النسخة الافتراضية الجديدة الأكبر والأكثر ابتكارًا التي تتيح الوصول من أي مكان في العالم".

وبدوره قال إيليا سليمان، صانع الأفلام والمستشار الفني لمؤسسة الدوحة للأفلام: " في ظل مخاطر جائحة كورونا، كان لزاماً علينا الوفاء بوعدنا وحماية الآفاق الواعدة للمشاريع المميّزة التي قدّمتها النسخ السابقة من قمرة بغض النظر عن كل تعقيدات كورونا. ومن هذا المنطلق، فإننا ننتظر بكل حماس عودة خبراء قمرة ونتطلع إلى ما سيقدّمونه من فائدة قيّمة لباقة جديدة من المشاريع في نسخة جديدة سنوية من ملتقى قمرة خصصنا لها منصةً متينةً وتفاعلية عبر شبكة الإنترنت. إن الاختبار الحقيقي الذي يثبت قوة سرد القصص؛ يتمثّل في قدرته على تجاوز كافة العقبات والقيود، ونحن ممتنون لخبراء قمرة ورؤاهم القوية والمتفرّدة والتي نجحت في تجاوز كافة الحدود المكانية وستُلهم صنّاع الأفلام المشاركين في هذه الدورة للعمل على إعادة صياغة مفردات سرد القصص على مستوى العالم."

واستكمالاً لالتزام مؤسسة الدوحة للأفلام بدعم المواهب الواعدة عبر مختلف الوسائط الإبداعية التي تشهد تطوراً مستمراً وآفاقاً واعدة وجديدة، سيشهد برنامج قمرة 2021 جلسات تركّز على اكتشاف وتطوير مشاريع مبتكرة جديدة من الوطن العربي. تضمّ نسخة هذا العام 19 مشروعاً من صنّاع أفلام واعدين وموهوبين من دولة قطر، بما في ذلك 12 مشروعاً لصناّع أفلام قطريين، من المقرر أن يشارك 48 مشروعاً في هذه الدورة بما في ذلك مسلسلات في مراحل مختلفة من التطوير. وقد نال 39 مشروعاً من مشاريع قمرة لهذا العام دعماً من برنامج المنح وصندوق الفيلم القطري التابعيّن لمؤسسة الدوحة للأفلام. وتقسم مشاريع هذا العام إلى 15 فيلماً طويلاً في مرحلة التطوير، و15 فيلماً طويلاً في مرحلة ما بعد الإنتاج، و6 مسلسلات ويب في مرحلة التطوير، و12 فيلماً قصيراً في مرحلة التطوير وما بعد الإنتاج.

مشاريع قمرة 2021

مشاريع الأفلام الطويلة

مرحلة التطوير- الفيلم الروائي الطويل

طريق إلى دمشق (لبنان، فرنسا، قطر) لميدو طه ويسرد قصة شرطية طموحة توكل إليها مهمة التحقيق في جريمة قتل، ولكن التحقيق يؤلّب مدينتها عليها.

أشكال (تونس، فرنسا، قطر) ليوسف شيبي ويدور حول قصة بطل وفاطمة اللذيّن يحقّقان في قضية غريبة عن شخص قام بحرق نفسه، وتزداد القضية غموضاً عندما يكتشف سكان الحي جثة ثانية محترقة.

عروسة القطن (السودان، قطر) لسوزانا ميرغني ويحكي قصة تجري أحداثها في قرية سودانية تشتهر بزراعة القطن، وبطلتها هي نفيسة التي تبلغ من العمر 15 عاماً، والتي تدافع عن فكرة الحب في أكبر معركة في حياتها في وجه جدتها الست المسيطرة.

الشراذم (المغرب، فرنسا، بلجيكا، قطر) لكمال لزرق وهو فيلم تجري أحداثه في الأرياف الفقيرة في الدار البيضاء حيث يكسب حسن وابنه عصام قوت يومهم من خلال القيام بتنفيذ مهام صغيرة مع العصابات المحلية، ولكن يطلب منهم في أحد الأيام تولي عملية خطف.

في أحد الأحلام، رأيت وسيلة للنجاة وكانت السعادة تملأ قلبك (لبنان، بريطانيا، قطر) لريمي عيتاني، يحكي قصة امرأة شابة حبلى نتيجة لعلاقة غير مشروعة، وتصيطر على الفتاة جراء هذا الأمر مشاعر العار والخوف والإنكار التي تتجسّد لها في هيئة شبح يؤرّقها ويطاردها، وهو ما يجبرها على إعادة تعريف مفهوم علاقاتها بالرجال ومجتمعها وأمها الطيبة.

نتخبوا زميلي علي (قطر) لنادية الخاطر - تدور الأحداث حول طالبة في الصف العاشر، تقود حملة متواضعة لترشيح نفسها لمنصب سكرتير مجلس الطلاب، لكن حملتها تتوارى بسبب حملة أخيها الأكبر الذي يسعى للفوز بمنصب رئيس المجلس.

لؤلؤة (قطر) لنورا النصر، وهو قصة مراهق قطري مولع بأمور التكنولوجيا ولكنه يشعر بالانعزال عن عائلته. يسافر المراهق بالزمن إلى الماضي إلى عالم لم تكن فيه التكنولوجيا موجودة وكان البحث عن اللؤلؤ هي وسيلة كسب العيش الرئيسية في قطر، وهنا يضطر هذا الفتى إلى الاعتماد على مهاراته في التواصل مع الناس وجهاً لوجه بعيداً عن الشاشات التي يحبّها إذا ما أراد أن يعود إلى عائلته وزمنه.

ورشة (لبنان، قطر) لنديم تابت، ويسرد قصة تدور أحداثها في ورشة بناء بالقرب من إحدى القرى اللبنانية يعمل فيها عمال سوريون يبدؤون في الاختفاء في ظروف غامضة بشكل مفاجىْ دون سبب. ويطارد شبح امرأة أحد العمال السوريين البالغ من العمر 30 عاماً، إذ يكتشف طارق أن الشبح هو شبح امرأة لبنانية يقال أنها قتلت على يد جندي في القرية في الوقت الذي كانت القرية تخضع لسيطرة قوات الجيش السوري الذي احتل لبنان.



مرحلة التطوير – الفيلم الوثائقي الطويل

رفاق القوس الأبيض (قطر، الأردن، لبنان، رومانيا، النرويج) لإيليا يوسف ومحمد آل ثاني. يتمحور الفيلم حول محمد آل ثاني الذي يقرّر إتمام آخر رحلات تسلقه وحيداً ليكون أول قطري يحقّق هذا الإنجاز النادر. يواجه محمد في رحلته إلى القطب الشمالي اختباراً مختلفاً تماماً عن كل ما يعرفه، ليجد نفسه أمام رحلة وجودية يكتشف خلالها صوته الداخلي واتصاله العميق مع الطبيعة.

حنظلة... صبي بلا وجه (لبنان، قطر) لمحمود قعبور ويروي قصة كنز منشود أخفيت خريطته في معالم طفل لاجئ يتناقل الناس صورته منذ أكثر من 50 عاماً.

جوداري مانو (قطر، إيطاليا، زنجبار) لجمال الخنجي وديفيد أوكوا، ويدور حول صياد ورمّاح قطري ينطلق في رحلة يكتشف بها ذاته ويحقق حلم حياته باصطياد السمكة التي استعصت عليه في فرصة لا تأتي إلا مرة واحدة في العمر. تتجلّى في هذا الفيلم قدرة الشغف على تشكيل العالم وحياة الناس من حوله بطرق لم يخيّل للصياد أنها ممكنة.

منزل والدي (الدنمارك، بريطانيا، فلسطين، قطر) لمهدي فليفل، ويروي قصة عن الذاكرة والمنفى وأبّ وابنه.

الكاميرا لا تبكي (السودان، قطر) لأبو ذر آدم والصادق عبد القيوم، ويقدّم محاولة لتوثيق الثورة السودانية التي اندلعت عام 2019 ، وخلال حظر كورونا بعد مرور عام على الثورة. يلتقي أبو ذر والصادق معاً للتنقيب في قصة الثورة وصداقتهما المتنامية.

سرقة النار (كندا، فلسطين، قطر) لعامر شوملي، ويقدّم قصة فنان فلسطيني وحيد يحاول وضع خطة جريئة للتسلل إلى سجن إسرائيلي سري وسرقة قطع أثرية من جنرال أسطوري. فيلم هجين يمزج بين الروائي والوثائقي.

جدار الموت (المغرب، فرنسا، قطر) لأمين صابر، ويدور حول حسن وخضرة اللذين يؤدّيان عرض الدراجات النارية "جدار الموت" منذ أربعة عقود، ولكنها يمنعان ابنتهما زهرة ذات الـ27 عاماً من وراثة حرفة العائلة. تجد زهرة نفسها ممزّقةً بين التضامن مع عائلتها ورغبتها باختيار دربها.



ما بعد الإنتاج – الأفلام الروائية الطويلة

مشاريع قيد التحضير

كوستا برافا لبنان (لبنان، فرنسا، إسبانيا، السويد، الدنمارك، النرويج، قطر) لمنيه العقل، ويحكي قصة عائلة البدري التي تعيش معزولةً في قمم الجبال اللبنانية. تقرّر الحكومة بناء مكب نفايات بجوار منزلهم وبهذا يعود شبح ما هربت منه عائلة البدري لينغّص عليهم حياتهم المثالية.



مشاريع وصلت إلى نسخها النهائية

الحركة العظيمة (بوليفيا، فرنسا، سويسرا، قطر) لكيرو روسو، ويحكي قصة عامل يصيبه المرض فور وصوله إلى مدينة لا باز، وتحاول جدته أن تخلّصه من مرضه باللجوء إلى مشعوذ.

أوركا (قطر، إيران) للمخرجة سحر مصيبي- يقدّم الفيلم تصوراً للبحر المظلم الذي تخاف أن يبتلعك لكنه يخفي الخلاص الذي تبحث عنه.

الامتحان (العراق، ألمانيا، قطر) لشوكت أمين كوركي، ويتمحور حول روجين وأختها شيلان التي تعرف أن دخول الجامعة هي الطريقة الوحيدة التي تستطيع من خلالها تجنيب أختها مصير الزواج القسري، مما يدفع الأختين إلى وضع خطة للغش في امتحان قبول الجامعة وذلك بشراء الأجوبة الصحيحة.

البحر أمامكم (لبنان، فرنسا، بلجيكا، الولايات المتحدة الأمريكية، قطر) لإيلي داغر، ويروي قصة امرأة شابة تعود إلى موطنها بعد غياب طويل وتحاول إحياء علاقتها بالعالم المألوف الغريب الذي هجرته منذ زمن طويل.

وطيس الحرب (تنزانيا، جنوب أفريقيا، ألمانيا، قطر) لأميل شيفجي، ويقدّم قصة حب بين عروس هندية-زنجبارية هاربة وشاب شيوعي في أزقة المستعمرة البريطانية في زنجبار في خمسينات القرن الماضي، حيث تتداخل مشاعر الحب بروح المقاومة.

سواء كان الطقس جيداً (الفلبين، فرنسا، سنغافورة، ألمانيا، إندونيسيا، قطر) لكارلو فرانسيسكو مناتد، ويدور حول ميغيل الذي وجد نقسه في قلب إعصار هايان الذي دمّر مدينة تاكلوبان الساحلية في الفلبين في نوفمبر 2013.

المبنى الأبيض (كمبوديا، فرنسا، الصين، قطر) لكافيتش نيانغ، ويحكي قصة سامنانغ الذي يواجه سيناريو هدم موطنه بنوم بنه بالتوازي مع ضغوطات من عائلته وأصدقائه وجيرانه التي تتآمر عليه جميعاً في لحظة تغيير مفاجئة.



ما بعد الإنتاج – الأفلام الوثائقية الطويلة

مشاريع قيد التحضير

معجزة ألميريا (بلجيكا، سويسرا، هولندا، قطر) لمون بليس، ويتناول حياة مواطني مدينة ألميريا، الشرعيين منهم وغير الشرعيين، الذين يتعاونون معاً لفضح منظومة العنف التي تنتج البندورة في أكبر حديقة خضراوات في العالم.

خمسة فصول للثورة (سوريا، ألمانيا، النرويج، قطر) لليلى أبيض، ويروي قصة لينا التي كانت تملك حلماً بسيطاً، وهو أن تصبح مصوّرة، ولكن تسارعت الأحداث بصورة رهيبة بعد اندلاع الثورة في سوريا وتحوّل حلم لينا إلى واقع يحيط فيه بها من كل مكان الاعتقالات والتعذيب والخطر، وعلى لينا الآن أن تتكيّف مع واقعها الجديد.

شظايا السماء (المغرب، فرنسا، قطر) لعدنان بركة، ويتناول قصة البدوي محمد والعالم عبد الرحمن ومعهما البدويون الذين يبحثون في فضاء الصحراء المغربية عن الحجر السماوي نفسه الذي قد يغيّر مجرى حياة أي إنسان يجده، وكلّ منهم له أسبابه الخاصة للبحث عن الحجر. يختزل هذا البحث تطلعات وأحلاماً نجد صداها في قلب كل واحد منا.

مشاريع وصلت إلى نسخها النهائية

أطلانطيد (إيطاليا، فرنسا، قطر) ليوري أنكاراني، ويسلّط الضوء على مدينة فينيسيا، أو البندقية، وجناديلها وقنواتها وقصورها حيث استبدل السياح سكان مدينة الأصليين. وفي قلب مجتمع بديل متمرّد على هذا الواقع يركّز الفيلم على مجموعة من المراهقين الذين يقطعون طريقهم نحو الرجولة على قواربهم السريعة المعروفة باسم "بارتشيني".

أطفال العدو (السويد، الدنمارك، قطر) لجوركي جلاسر-مولر ويحكي قصة رجل سلبت منه داعش ابنته، فهل سيستطيع إنقاذ أحفاده؟

الأطفال المريعون (فرنسا، ألمانيا، تركيا، قطر) لأحمد نجدت جوبور، تدور الأحداث في قرية تركية واقعة على الحدود السورية حيث يصبّ المجتمع غضبه على شاب اسمه محمود وأخته المراهقة زينب بسبب قراراتهما التي خالفت التقاليد لتبدأ بذلك معركة مستحيلة.

فلسطيننا الصغيرة (لبنان، فرنسا، سوريا، قطر) لعبد الله الخطيب ويتناول قصة مجموعة من الناشطين المدنيين الفلسطينيين في مخيم اليرموك للاجئين الواقع بالقرب من دمشق. تقرّر المجموعة مواجهة الفوضى التي حوّلت هذا المجتمع الصغير إلى سجن محاصر وسلاحها أنشطتها المدنية والزراعية ودراسة ونشر الموسيقى والمسرح والبهجة.



الأفلام القصيرة

الأفلام الروائية القصيرة - مرحلة التطوير

الفنار (قطر) لعائشة المهندي، ويحكي قصة امرأة يذهب أبوها في رحلة بحرية ويتركها تواجه حياة تراجيدية وحدها على الرغم من أنها تسكن في حي سكانه طيبون.

القرابة (قطر) لعلي الهاجري ويحكي قصة خالد الذي يخيّم على حياته ظلّ مع مولد ابنه، وهنا يتحتم عليه أن يواجه ماضيه إذا أراد أن يعيش مستقبله.

التجربة (قطر) لعبد الله الحر، وتجري أحداثه في سجن في أحد دول الشرق الأوسط. يواجه باحث عمره 30 عاماً ضغطاً من زملائه حيث عليه أن يفوز بتحد كي يثبت أن تجربته التأهيلية ناجحة وإلا فإنه سيفقد وظيفته وكرامته أمام ألد منافسيه.

قصت ظفايرها (قطر) لمها الجفيري، ويحكي قصة فتاة صغيرة تفعل كل ما بوسعها لإخفاء قصة شعرها الجديدة من أمها المتسلّطة.



أفلام الرسوم المتحركة القصيرة - مشاريع قيد التحضير

الانتقام لا يعرف شيئا (قطر) لعبد الله الجناحي وعبد العزيز خشابي، ويسرد قصتين تبرزان الآثار المرعبة التي يخلّفها ظلم الناس وأنانيتهم على ضحاياهم أكانوا من بني البشر أم غير ذلك.



الأفلام الوثائقية القصيرة - مشاريع قيد التحضير

نلعب عسكرة يلا (اليمن، قطر) لمريم الذبحاني، ويحكي قصة ناصر وأدهم وأحمد الذين يختزلون قصة ثلاثة أجيال من الأطفال الجنود الذين ابتلعتهم الحرب المستمرة في اليمن.



مشاريع الأفلام الوثائقية التي تم إنجازها من خلال ورشة الأفلام الوثائقية مع ريثي بان

تركوني وحيدة (قطر، الكويت) لميساء المومن – وعن الفيلم تقول مخرجته: أخبرتني جدتي التي توفيّت قبل سنوات؛ بضع كلمات وأنا طفلة لم أفهم معناها الحقيقي إلا بعد عقود.

ومن ثم سيحرقون البحر (قطر) لماجد الرميحي هو قصيدة رثاء رسمها صانع الفيلم لأمه تنسج بين الصور والأرشيفات الشخصية والقيم الثقافية. الفيلم رحلة تأملية في الفقدان غير المفهوم والبحر والأحلام.

حلم اليقظة (قطر، الولايات المتحدة الأمريكية، بولندا) لأني هيندريكس ووجتوسسز – عندما تقهر الأحلام حياة اليقظة ويتنكّر الواقع بقناع الخيال – "لا تترك وطنك."

قصيدة عن الوحدة (قطر، لبنان) لروان ناصف عن امرأة تعيش وحيدة في غرفة فندقية مربعة تطل على المدينة، وتقرر تصوير نفسها وأحوال المدينة وأحلامها لمدة شهر.

الصوت الافتراضي (قطر، السودان) لسوزانا ميرغني ويركز على سوزي نفسها التي تمثّل صوت جيلها... أو بالأحرى الصوت الافتراضي لجيلها.

الأفلام الوثائقية القصيرة - مشاريع وصلت إلى نسخها النهائية

لا ترتاح كثيراً (اليمن، الإمارات العربية المتحدة، كينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، هولندا، قطر) لشيماء التميمي، ويروي قصة رسالة أرسلتها شيماء إلى جديها بعد أكثر من 50 عاماً على وفاتهما تسلّط الضوء على رحلة الهجرة والانتقال مستعرضةً أعباء الترحال المستمر التي أثقلت المهاجرين اليمنيين عبر الأجيال.



مشاريع المسلسلات

المحليين. قطر. (قطر) من إخراج سعود آل الثاني عن سيناريو لستيفين أوكسنر وإنتاج فهد العطية وجوليا ساغينوروفا وغالينا بوت. يقدّم العمل نظرة شاملة على مفهوم المسؤولية وحس الانتماء في مكان يشكل الضيوف 90 % من شريحته السكانية.

الصباح في جنين (فلسطين، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، قطر) من إخراج آن ماري جاسر وإنتاج أليسون ستيرلنغ عن سيناريو لإسماعيل خالد ونايومي والاس ويقدم قصة إنسانية عميقة عن تشعّبات حياة ثلاثة أشقاء أخذتهم خياراتهم في دروب مختلفة جداً تحت قسوة الصراع. تبدأ القصة في فلسطين عام 1947 وتغوص في معاني الصداقة والحب والشجاعة والأمل.

حكايات غريبة من أرض غريبة (الأردن، قطر) من إخراج أحمد سمارة وكتايته، بالاشتراك مع آلاء الحصن وعلاء الدين قراقيش وإنتاج آلاء الحصن. يقدّم العمل قصة عن بلوغ النضج بطلتها فتاة اسمها آية، نكتشف من خلالها مجموعة من القصص التي تعكس القصص والميثولوجيا التاريخية المتنوّعة التي يزخر بها العالم العربي.

صعود القط المجنون (قطر) من إخراج وكتابة وإنتاج مشعل العبد الله وإبراهيم العبد الله. يروي العمل قط شارد يلتقي في أحد الأيام بالسمكة كاسبر، ويتعاونان مع جيمي لمواجهة تحديات مختلفة وبناء شبكة من العلاقات بهدف بناء إمبراطوريتهم الحديثة.

سباق الملل (لبنان، قطر) من إخراج و كتابة محمد بيرو عن سيناريو لمحمد بيرو وفؤاد حلواني وإنتاج محمد بيرو وفؤاد حلواني. تجري الأحداث خلال الحرب الباردة في الثمانينات. يقوم ولدا العم اللبنانيان بالاستيلاء على طائرة وأخذ المسافرين رهائن للمطالبة بإطلاق سراح سجين سياسي، ولكن تتعقّد الأمور في ظل تعقيدات الحرب الباردة ويحاول المجرمون والضحايا معاً النجاة بحياتهم في أطول أزمة استيلاء في التاريخ.

جيت ست آرابيا (قطر) من إخراج عبد الله العبد الله، وللمنتجون المنفذون: عبد الله العبد الله، باسل عويس. يقدّم العمل لمحة عن كواليس حياة الشخصيات الخليجية المؤثرة في عالم وسائل التواصل الاجتماعي وهم فاطمة المؤمن، آسيا فرّاج، عبد الله العبد الله، ريم الصانع، وروان بن حسين والذين يحاولون الموازنة بين حياتهم المُرفهة ومتطلبات أسرّهم وعادات وتقاليد مجتمعهم.



السير الذاتية للخبراء

كلير دينيس

ولدت كلير دينيس في باريس، وقامت بإخراج وكتابة أولى أفلامها الطويلة، شوكولا، عام 1988 وهو فيلم شبه سيرة ذاتية حول التوتر العرقي والعنصرية التي خيّمت على إفريقيا ما بعد الاستعمار في الخمسينيات، وقد عُرض الفيلم في مهرجان كان السينمائي. وفي عام 1996 فازت دينيس بجائزة الفهد الذهبي بمهرجان لوكارنو عن فيلمها نينيت وبونى، وقد عرضت أعمالها مشكلة كل يوم و35 جرعة من الرم ومادة بيضاء واللقيط في جناح نظرة ما في مهرجان كان 2013. عادت دينيس إلى كان عام 2017 مع فيلم Let The Sunshine In الذي كان الفيلم الافتتاحي في فعالية نصف شهر المخرجين بمهرجان كان وقد فاز بجائزة SACD.

جيمس غراي

جيمس غراي المولود، في مدينة نيويورك، هو مخرج سينمائي وكاتب سيناريو درس في كلية الفنون السينمائية في جامعة جنوب كاليفورنيا قبل إخراج فيلمه الأول الذي كان العمل الدرامي الجريء الأوديسة الصغيرة (1994) بعمر الخامسة والعشرين، وقد فاز الفيلم بجائزة الأسد الفضي في الدورة الحادية والخمسين من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي. أخرج جيمس ستة أفلام طويلة أخرى دخلت أربعة منها منافسات السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي.

تضمّ قائمة أعماله الياردات (2000)، ونحن نملك الليل (2007)، من بطولة خوان فينيكس، وعاشقان (2008)، والمهاجر (2013)، والمدينة المفقودة زي (2016)، وفيلم الخيال العلمي أد أسترا (2019).

جيسيكا هاوسنر

درست جيسيكا، المولودة في فيينا بالنمسا عام 1972، الإخراج في أكاديمية السينما بفيينا، حيث أخرجت الأفلام القصيرة الحائزة على جوائز فلورا (1996)، وإنترفيو (1999) والتي فازت بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي. كما تضمّ أعمالها الأفلام الروائية الطويلة المرشّحة في كان جميل ريتا (2001) وفندق (2004) وقد اختير الفيلمين للعرض في فئة نظرة ما في مهرجان كان. وحاز فيلمها لورديس (2009) على جائزة FIPRESCI في النسخة السادسة والستين من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

مارك مانجيني

وُلد مارك مانجيني عام 1969 في بوسطن بولاية ماساتشوستس ودخل مجال عزف الموسيقى منذ نعومة أظفاره، قبل أن يتخصّص في اللغات الأجنبية في كلية هولي كروس. دفعه شغفه بصناعة الأفلام والموسيقى للانتقال إلى لوس آنجلس عام 1976 حيث بدأ مسيرته المهنية في قسم الصوت بالعمل في مجال الرسوم المتحركة للأطفال قبل أن يؤسّس شركة ودينغتون للإنتاج وهي شركة صوتيات ناجحة تختص في مراحل ما بعد الإنتاج قام هو بإدراتها طوال 25 عاماً.

حازت مجموعة أعماله الواسعة كمحرر ومشرف ومصمم صوت وخبير في مزج التسجيلات على خمس ترشيحات لجائزة الأوسكار عن أعماله ستار تريك الرابع: رحلة إلى الوطن (1986) وعلاء الدين (1992) والعنصر الخامس (1997) وبليد رانر 2049 (2017)، وفاز بجائزة الأوسكار عن عمله على فيلم ماكس المجنون: طريق الغضب عام 2015.

فيدون باباميتشيل

فيدون باباميتشيل مصور سينمائي رُشح لجائزة الأوسكار. ولد فيدون في أثينا في اليونان، ومن ثم انتقل مع عائلته إلى ألمانيا حيث أنهى دراسته في الفنون الجميلة عام 1982 في ميونخ. وهو يحظى بصيت كبير لتعاونه مع المخرجين جيمس مانجولد وألكساندر باين وويم ويندرز. وقد نقله عمله كمصور صحفي إلى مدينة نيويورك عام 1983 حيث بدأ بالتوجه نحو السينما. تضم قائمة أعماله اليوم أكثر من 45 عملاً كمخرج تصوير من بينها أعماله المبكرة عندما كنت نائماً وروعة باردة وظاهرة اللذين أخرجهما جون تورتيل، وقد ترشّح لجائزة الأوسكار وجائزة البافتا في فئة أفضل تصوير عن عمله على فيلم نبراسكا عام 2013، وتشمل أعماله الأخيرة فيلم فورد ضد فيراري للمخرج مانجولد الذي ترشح لجائزة بافتا.

خبراء قمرة السابقون

تضم قائمة خبراء قمرة السابقين الممثلة الفائزة بجائزة الأوسكار تيلدا سوينتون (جزيرة الكلاب، مايكل كلايتون، علينا التحدث حول كيفن)؛ ومصممة الأزياء البريطانية ساندي باول الحاصلة على جائزة أوسكار لأفضل تصميم أزياء (فيكتوريا الشابة، الطيار، شكسبير العاشق)؛ والمخرج بينيت ميلر المرشح لجائزة الأوسكار (كابوت، كرة المال، صائد الثعالب)؛ ومصمم الإنتاج يوغينينو كاباليرو الحائز على جائزة الأوسكار؛ والمخرجة والكاتبة الإيطالية أليس روفاخر، والمخرج غزير الإنتاج والكاتب والناقد والأستاذ السينمائي الياباني كيوشي كوروساوا؛ والمخرج البولندي بافل بافليكوفسكي الحائز على جائزة الأوسكار، والمخرج والكاتب الروسي أندريه زفياغنستيف الفائز بجائزة الأسد الذهبي في البندقية (ليفياثيان، بلا حب)؛ وصانع الأفلام وفنان المرئيات التايلندي أبيتشاتبونغ ويراسثاكولي الفائز بجائزة السعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي الدولي (العم بونمي الذي يستعيد حياته الماضية)؛ والمخرج الإيطالي جيانفرانكو روسي، وهو مخرج الأفلام الوثائقية الوحيد الذي فاز بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي (نيران في البحر)؛ وصانعة الأفلام الأرجنتينية لوكريسفا مارتل (المستنقع، الفتاة المقدسة، امرأة بلا رأس)؛ والمنتج البرتغالي المشهور دوليا باولو برانكو؛ والمخرج الإيراني أصغر فرهادي الفائزة بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي (انفصال، البائع)؛ والمخرج والكاتب الفرنسي برونو دومونت (كين كين الصغير)؛ ومخرج الأفلام الوثائقية الكمبودي المبدع ريثي بان (الصورة المفقودة)؛ والممثل والمخرج والمنتج المكسيكي غايل غارسيا بيرنال (أموريس بيروس، لا، فشل)؛ وصانع الأفلام الموريتاني عبد الرحمن سيساكو المرشح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي عام 2015 (تمبكتو)؛ والمخرج الروماني كريستان مونغيو الفائزة بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان 2007 (4 أشهر، 3 أسابيع ويومان، ما وراء التلال)؛ والمخرج البوسني دانيس تانوفيتش الفائز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي في 2001 (حلقة في حياة منقب حديد، نمور، الأرض المحايدة)؛ والمخرج التركي نوري بيلج جبلان الفائز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان 2014؛ والمخرجة اليابانية ناوومي كواسي الفائزة بالجائزة الكبرى في مهرجان كان 2007 (الغابة الحزينة)؛ ومخرج الأفلام الوثائقية المعروف جوشوا أوبنهايمر المرشح لجوائز أوسكار (فعل القتل، نظرة الصمت)؛ والكاتب جيمس شاموس الفائز بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان (عاصفة الثلج)؛ وصانع الأفلام الروسي ألكسندر سوكورف (الفلك الروسي، فرانكوفونيا).

مؤسسة الدوحة للأفلام

مؤسسة الدوحة للأفلام هي مؤسسة ثقافية مستقلة غير ربحية تدعم تطور صناعة الأفلام في قطر من خلال نشر ثقافة تقدير السينما وتعزيز المعرفة بصناعة الأفلام إضافة إلى المشاركة في تطوير صناعات إبداعية مستدامة. تشمل منصات المؤسسة تمويل وإنتاج الأفلام المحلية والإقليمية والدولية، وبرامج تبادل المهارات، والإرشاد والتوجيه وعروض الأفلام، إضافة إلى مهرجان أجيال السينمائي وملتقى قمرة. وتلتزم المؤسسة بدعم وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة من خلال أنشطتها وفعالياتها التي تهدف إلى دعم تنمية الثقافة والمجتمع والترفيه.

قمرة

تتم دعوة مخرجين ومنتجين يعملون على مشاريع في مراحل التطوير وما بعد الإنتاج للمشاركة في هذا الملتقى. ويضم هؤلاء صناع أفلام صاعدين من قطر وأيضاً المستفيدين من دعم برنامج المنح التابع لمؤسسة الدوحة للأفلام. يتضمّن برنامج الملتقى المميّز جلسات الهدف منها الدفع بالمشاريع إلى المراحل القادمة من عملية تطويرها، ويشمل ذلك ندوات يُعطيها خبراء قمرة، وعروض لأعمال قيد التحضير، وجلسات مخصصة للوصل بين المواهب الصاعدة والخبراء، وورش عمل متخصصة يديرها خبراء في العمل السينمائي. ويجري هذا التبادل المعرفي بالتوازي مع عروض سينمائية للجمهور اختارها بعناية خبراء قمرة السينمائيين.

يجري تنظيم الحدث على ثلاثة مستويات تشمل ندوات قمرة السينمائية، وهي جلسات يومية يُدير كل واحدة منها خبير من خبراء قمرة، ويُتاح لصانعي الأفلام المشاركين حضور الندوات، كما يستطيع حضورها ضيوف سينمائيين معتمدين بصفة مراقبين. وهناك لقاءات قمرة، وهي سلسلة من اللقاءات المباشرة وورش العمل وجلسات توجيه تجمع ممثلين عن مشاريع مختارة بالخبراء في العمل السينمائي. وأخيراً عروض قمرة المتاحة للجمهور التي يُعرض فيها مشاريع نالت تمويلاً من مؤسسة الدوحة للأفلام من خلال منح المؤسسة أو مبادرات التمويل المشترك، إلى جانب مجموعة من الأفلام اختارها خبراء قمرة السينمائيين، ويتلو العرض جلسان نقاشية للإجابة على أسئلة الحضور.

كلمة "قمرة" باللغة العربية هي أصل "كاميرا" وقد استخدمها قديماً عالم الفلك والرياضيات العربي "الحسن بن الهيثم" الذي توفي عام 1040 ميلادية، والذي أرسى عمله في البصريات مبادئ عمل كاميرا التصوير.