مؤسسة النفط الليبية: نرفض أي دور لمرتزقة فاغنر داخل منشآتنا

قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، فجر الجمعة، إنها لن تسمح لمرتزقة فاغنر الروس بلعب دور في القطاع النفطي بالبلاد.

جاء ذلك في بيان لرئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، اعتراضا على ما وصفه بـ”تسييس القطاع النفطي واستخدامه كورقة مساومة في مفاوضات عقيمة لتحقيق مكاسب سياسية”.

وتغلق مليشيا أجنبية وعشائر موالية للجنرال الانقلابي خليفة حفتر، المدعوم من روسيا والإمارات، حقولا ومنشآت نفطية ليبية منذ 17 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقال صنع الله: “لن نسمح لمرتزقة فاغنر بلعب دور في قطاع النفط الوطني. ما يحدث من فوضى ومفاوضات بطريقة غير نظامية لا يمكننا معها رفع القوة القاهرة”.

وأوضح: “لدينا أكثر من 50 خزان مملؤة بمئات الآلاف من الأطنان من المواد الهيدروكربونية شديدة الاشتعال والانفجار، ولدينا مرتزقة أجانب داخل هذه المنشآت

ولا يمكن رفع حالة القوة القاهرة في ظل وجود هؤلاء المرتزقة الأجانب”.

وأضاف صنع الله أيضا بأن “رفع حالة القوة القاهرة مرتبط شرطيا بالشفافية المقرونة بترتيبات أمنية بمعرفة المؤسسة الوطنية للنفط”.

ووفق تقارير أممية، يُقدر عدد مرتزقة فاغنر في ليبيا بنحو 1200، لكن مصادر أخرى قالت إن عددهم يقارب 2500 عنصر، ويخضع لهم مرتزقة من جنسيات مختلفة.

كما أشار صنع الله إلى أن “المفاوضات التي تقوم بها المؤسسة بالتنسيق مع رئيس المجلس الرئاسي (فائز السراج) والمجتمع الدولي، تضمن مبادرة وخطة شفافة

واضحة المعالم ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزها أو القفز من فوقها”.

ودعا إلى “التشغيل الآمن للحقول والمواني النفطية وحماية للمستخدمين والأهالي في مناطق الإنتاج والتصدير، وخروج المجموعات المسلحة بكل مسمياتها من كافة الحقول والمواني النفطية وجعلها مناطق منزوعة السلاح”.

واختتم قائلا: “نتعهد أن نكون صخرة صماء في وجه هذه الجهود العبثية، التى لا يمكن وصفها إلا بقفزة في الهواء لا تهدف إلا تحقيق مكاسب سياسية ضيقة، ولن نسمح مرة أخرى باستخدام النفط ورقة مساومة في أي مباحثات سرية أو علنية (دون تسمية أطراف بعينها)”.

وفي 12 أغسطس/ آب الماضي، قالت مؤسسة النفط الليبية، في بيان، إن إجمالي خسائر إغلاق الموانئ والحقول النفطية بلغت نحو 8 مليارات و221 مليون دولار، بعد 208 أيام على الغلق القسري، من جانب قوات تابعة لمليشيا الانقلابي حفتر.

وبلغ إنتاج ليبيا من النفط قبل غلق الحقول والموانئ 1.22 مليون برميل يوميا، وفق بيانات متطابقة للمؤسسة، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، مقارنة بأقل من 90 ألفا حاليا.

وتعاني ليبيا، منذ سنوات، صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الانقلابي حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط. (الأناضول)