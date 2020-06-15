مؤشر السلام العالمي.. ليبيا في مركز متأخر

كشف معهد الاقتصاد والسلام العالمي، عن النسخة 14 من مؤشر السلام العالمي، الذي يصنف 163 دولة مستقلة حول العالم وفقًا لمستوى السلامة والأمان.

ويغطي مؤشر السلام العالمي GPI ما نسبته 99.7% من سكان العالم، ويعتمد في تصنيفه على 23 مؤشرًا نوعيًا وكميًا من مصادر رسمية وموثوقة، ويقيس حالة السلام في ثلاث مجالات هي مستوى السلامة والأمن المجتمعي، الصراع الدولي ودرجة العسكرة.

وتضمّن التصنيف لعام 2020 تحليلًا لتأثير جائحة كورونا على مستوى السلام في الدول الـ 163، خاصة الآثار الاقتصادية للوباء وأي البلدان هي الأكفأ على التعافي من صدمة فيروس كورونا.

وأظهرت نتائج العام الحالي تدهور مستوى السلام بنسبة 0.34% وهو تاسع تدهور في مستوى السلام العالمي من أصل 12 نسخة صدرت من هذا المؤشر.

واحتلت أيسلندا، نيوزيلندا، البرتغال، النمسا والدنمارك المراكز الخمسة الأولى دون أي تغيير عن تصنيف العام الماضي.

وواصلت قطر صدارتها للدول العربية وجاءت في المركز 27 عالميًا مقارنة بالمركز 31 في العام الماضي، وحلت الكويت في المركز الثاني على المستوى العربي و 39 عالميًا حيث قفزت 5 مراكز عن العام الماضي.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث عربيًا و 41 عالميًا وقفزت أيضًا 7 مراكز مقارنة بتصنيف عام 2019.

أما ليبيا فقد حصلت على المركز 157 عالميًا و 14 عربيًا، إذ هبط تصنيفها مركزًا واحدًا فقد حصلت على المركز 156 في تصنيف العام الماضي.

وفي المركز الرابع عربيًا جاءت سلطنة عُمان حيث احتلت المركز 68 عالميًا، تلاها الأردن في المركز 72 عالميًا.

أما المغرب فقد احتل المركز 83 عالميًا والسادس عربيًا، وتونس السابعة و 92 على مستوى العالم، والبحرين في المركز الثامن و 110 عالميًا، وتاسعًا جاءت المملكة العربية السعودية حيث احتلت المركز 128 عالميًا، وفي المركز العاشر عربيًا جاءت مصر التي احتلت المركز 130 على مستوى العالم.