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مئات الأقباط المصريين يحتجون على قتل شرطي لرجل وابنه

مئات الأقباط المصريين يحتجون على قتل شرطي لرجل وابنه
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