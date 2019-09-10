مئات الاف الشيعة يحيون ذكرى عاشوراء بالعراق

يحيى الشيعة في العراق الثلاثاء، يوم “عاشوراء” ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب قبل نحو 14 قرنا.

وانطلقت مراسم إحياء المناسبة في جميع المدن الشيعية في ساعات مبكرة من الصباح، خصوصا في مدينة كربلاء (118 كلم جنوب بغداد) عند ضريح الإمام الحسين، في تقليد اعتاد العراقيون الشيعة على إحيائه.

وحمل المشاركون أعلاما ملونة، وارتدوا الملابس السوداء، وقام البعض بضرب أجسادهم بالأيدي والسلاسل الحديدية، فيما قام آخرون بضرب مقدمة رؤوسهم بآلات جارحة حتى سالت دماؤهم، في مشهد يطلق عليه اسم “التطبير”.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن استقبال نحو 400 مصاب بسبب التطبير أثناء أدائهم طقوس عاشوراء

وقالت الوزارة، في بيان صدر عنها، إن مستشفى الشيخ زايد في بغداد استقبل 56 حالة، ومستشفى الإمام علي 115، والشهيد الصدر 135، ومستشفى الكندي 20 حالة، ومستشفى الزعفرانية 53، ومستشفى المدائن حالة واحدة، ومستشفى ضاري الفياض 6 حالات

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن المئات من المواطنين تعرضوا لإصابات في محافظات ميسان وذي قار والبصرة، بسبب ممارسة طقوس التطبير، بينهم أطفال، وفي محافظة ذي قار استحدثت مديرية الصحة ردهة خاصة لاستقبال حالات التطبير

وأعلنت الحكومة العراقية اعتبار الثلاثاء عطلة رسمية، ونشرت عشرات الآلاف من قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وقوات الحشد الشعبي لتأمين الحماية لمواكب العزاء.

وأشرف وزيرا الدفاع والداخلية ورئاسة أركان الجيش وجميع القيادات العسكرية والأمنية والحشد الشعبي على تنفيذ خطط التأمين. كما جهزت وزارة النقل آلاف الحافلات الكبيرة والصغيرة والقطارات لتسهيل نقل الزوار إلى مدنهم بعد انتهاء مراسم الزيارة عصر الثلاثاء.

وشهدت مثل هذه التجمعات هجمات انتحارية من قبل مما كان يسهم في إذكاء التوترات الطائفية.

ويحيى الشيعة ذكرى عاشوراء بالعراق وفي بلدان أخرى ذات كثافة سكانية شيعية واضحة منها أفغانستان وأذربيجان والبحرين وإيران ولبنان وباكستان والسعودية وسوريا.

كان جيش يزيد بن معاوية قد حاصر الحسين بن علي وأنصاره في اليوم الأول من شهر محرم في صحراء قرب كربلاء. وفي العاشر من الشهر سقط الحسين قتيلا في معركة دارت بعد أن رفض إعلان البيعة ليزيد.

وقطع رأس الحسين وأرسل الرأس إلى دمشق مقر الخلافة الأموية، وكان ذلك في عام 680 ميلادية.

