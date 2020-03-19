مئات البحرينيين عالقون في إيران مع توقف رحلات الإجلاء

"بالأمس كنا على استعداد للمغادرة وفي اللحظة الأخيرة قالوا إن الرحلة ألغيت دون تفسير".

تقطعت السبل بمئات البحرينيين من زوار الأماكن المقدسة في إيران، بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط، في حين تواجه البحرين صعوبات في إجلاء مواطنيها من بلد لا تربطها به علاقات دبلوماسية.

وقال جمال الذي يزور مدينة مشهد المقدسة لدى الشيعة مع زوجته وابنته منذ أوائل فبراير شباط لرويترز إنه ينتظر سماع أنباء عن إعادتهم بعد تأجيل رحلة طيران عارضة نظمتها الحكومة يوم الخميس الماضي وتأجيلها مرة أخرى يوم الخميس.

وقال جمال (62 عاما) الذي لم يذكر غير اسمه الأول في اتصال هاتفي من الفندق الذي يقيم فيه "بالأمس كنا على استعداد للمغادرة وفي اللحظة الأخيرة قالوا إن الرحلة ألغيت دون تفسير".

وقالت البحرين إن الشركة التي استأجرت منها وزارة الصحة الطائرة للقيام برحلة إجلاء ثانية تراجعت والسلطات تبحث عن بديل في أقرب وقت ممكن.

وليس هناك رحلات طيران مباشرة بين البحرين وإيران حيث زادت حالات الوفاة بسبب الفيروس عن 1200 حالة.

وقامت البحرين بترحيل 165 شخصا الأسبوع الماضي بطائرة عمانية. وقالت السلطات إن 85 منهم حتى الآن تأكدت إصابتهم بالفيروس.

* مخاوف على الزوار من كبار السن

ويذهب العديد من البحرينيين إلى إيران عن طريق عمان أو دبي لزيارة الأماكن المقدسة مثل مشهد وقم حيث بدأ تفشي الفيروس في إيران.

وقال البحريني رضا علي إن والده المسن توفي أثناء زيارتهما لمشهد الأسبوع الماضي متأثرا بأزمة قلبية. وهو الآن قلق على والدته (75 عاما) التي يقول إنها تعاني من أمراض وعلى شقيقه.

وقال لرويترز من البحرين "أشعر بقلق شديد على هؤلاء الزوار ...أغلبهم من كبار السن والمتقاعدين". وأبدى قلقه من مدى توافر العلاج في إيران المتضررة من عقوبات غربية.

وقال منتقدا السلطات البحرينية لما وصفه بأنه افتقار للتنسيق والتواصل "العديد من الأسر في البحرين تخشى من المصير المجهول لأفرادها".

وكلفت السلطات في البحرين مؤسسة تابعة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية بتغطية تكاليف المواطنين العالقين في الخارج.

وانتقدت البحرين التي سجلت 269 حالة إصابة بالفيروس، أغلبها مرتبط بالسفر إلى إيران، الجمهورية الإسلامية على عدم قيام السلطات هناك بختم جوازات سفر البحرينيين لدى دخولهم.

والبلدان على خلاف منذ فترة طويلة حيث تتهم المنامة طهران بدعم معارضة يقودها الشيعة في الدولة العربية الخليجية التي تحكمها أسرة سنية. وتنفي إيران ذلك.

