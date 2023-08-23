مئات القتلى من الجيش السوداني.. الدعم السريع تسيطر على قيادة "المدرعات"

في تطور للأحداث في العاصمة السودانية الخرطوم، أعلنت قوات الدعم السريع عن تحقيقها "انتصارًا جديدًا" في مواجهة ما وصفته بـ"قوات الانقلاب وكتائب النظام البائد بقيادة المدرعات الشجرة".

وفي بيان صادر عن "الدعم السريع"، أكدت أنها تمكنت من تكبيد الجيش السوداني خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وأضاف البيان أن قواتها قتلت المئات من عناصر الانقلابيين، بما في ذلك 18 ضابطًا على الأقل، بالإضافة إلى أسر العشرات منهم.

وتمكنت قوات الدعم السريع، بحسب البيان، من السيطرة على معظم معسكرات سلاح المدرعات في العاصمة الخرطوم، باستثناء بعض الجيوب الصغيرة التي يجري التعامل معها حاليًا.

وتمكنت أيضًا من الاستيلاء على عدد كبير من المعدات العسكرية، حيث تشمل 101 دبابة و90 مدرعة و21 عربة قتالية، بالإضافة إلى كميات من الأسلحة والذخائر.

وشهد السودان، خلال الأسابيع الأخيرة، تصاعدًا في الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش الوطني السوداني وقوات الدعم السريع. وأعلن الجيش السوداني أمس الثلاثاء سيطرته الكاملة على سلاح المدرعات في العاصمة الخرطوم، وذلك بعد صد هجوم شنته قوات الدعم السريع وتكبيدها خسائر كبيرة.

تعتبر هذه الاشتباكات العنيفة أكبر انقسام داخلي في السودان منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير في عام 2019.

وبدأت الاشتباكات في مناطق متفرقة من البلاد منذ منتصف إبريل/نيسان الماضي، حيث اتسمت بالعنف الواسع النطاق واستخدام الأسلحة الثقيلة، مما أسفر عن سقوط المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.

على الرغم من جهود عديدة قامت بها أطراف عربية وأفريقية ودولية للتوسط ووقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح حتى الآن في تحقيق وقف دائم للقتال.

