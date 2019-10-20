مئات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحماية شرطة الاحتلال

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن 653 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك صباح الأحد بحماية الشرطة الإسرائيلية.

وأفاد مصدر في دائرة الأوقاف للأناضول أن جولات اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى انتهت عقب اقتحام 653 يهوديا لباحاته، خلال الجولة الصباحية على أن تعود الاقتحامات مجددا خلال الفترة المسائية (ما بعد صلاة الظهر).

وأضاف أن الاقتحامات استمرت لعدة ساعات بحماية عناصر من الشرطة الإسرائيلية وقواتها الخاصة.

وشهدت باحات المسجد الأقصى توترا ما بين المرابطين فيه والمستوطنين الذين نفذوا سلسلة من الاقتحامات والصلوات “التلمودية” خلال جولاتهم، خاصة عند وصولهم لمنطقة “باب الرحمة” (الجهة الشرقية من المسجد).

وقام مستوطنون آخرون بأداء طقوس دينية خاصة بهم خارج أبواب المسجد الأقصى، وسط تواجد عناصر من الشرطة.

واعتدت الشرطة الإسرائيلية على المرابطين عند “باب السلسلة” (أحد أبواب الأقصى) أثناء قيامهم بالصلاة وقراءة القرآن في المكان بسبب منعهم من دخول المسجد على إثر قرارات إبعاد صدرت بحقهم مؤخرا.

وتأتي تلك الاقتحامات بعدما دعت جماعات “الهيكل” المزعوم مناصريها من المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى؛ استمرارا في احتفالاتهم بعيدهم اليهودي “العرش” (اليوم السابع للعيد).

في الوقت ذاته، دعا نشطاء فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة صد تلك الاقتحامات من خلال التواجد اليومي والمكثف في المسجد الأقصى والرباط فيه والدفاع عنه.