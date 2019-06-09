مئات المستوطنين يقتحمون ساحات "الأقصى"

اقتحم مئات المستوطنين اليهود، اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان مقتضب لها، أن الشرطة الإسرائيلية أغلقت باب المغاربة (الباب الذي تتم من خلاله الاقتحامات) بعد سماحها لـ 334 مستوطنا باقتحام الأقصى والتجول في باحاته.

وقامت الشرطة الإسرائيلية، بتأمين الاقتحامات من خلال انتشارها بين المصلين في الأقصى وقرب المصلّى القبلي، ورافقت المستوطنين خلال جولتهم حتى خروجهم من باب السلسلة.

واستمرت الاقتحامات منذ الساعة 07:30 بتوقيت القدس (04:30 ت.غ) حتى الساعة 11:00 (08:00 ت.غ)، ضمن مسارات محدّدة من قبل الشرطة الإسرائيلية وبشكل مكثّف.

وتأتي هذه الاقتحامات المكثفة في ظل احتفال المستوطنين بعيد “نزول التوراة” أو ما يسمونه بـ”الشفوعوت”.

وكانت جماعات ومنظمات “الهيكل” المزعوم قد دعت مناصريها من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى بشكل جماعي ومكثف في هذا العيد.

في المقابل، دعا نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كل من يمكنه الوصول للمسجد الأقصى، شد الرحال إليه والتصدي للاقتحامات.