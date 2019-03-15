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مئات فقط من داعش ما زالوا بسوريا ويسيطرون على اقل من كيلومتر مربع

مئات فقط من داعش ما زالوا بسوريا ويسيطرون على اقل من كيلومتر مربع
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