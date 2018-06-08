المزيد من أخبار

1 - 5 من 15

ماتيس: الانسحاب من سوريا مع انتهاء المعارك ضد داعش "خطأ استراتيجي"

ماتيس: الانسحاب من سوريا مع انتهاء المعارك ضد داعش "خطأ استراتيجي"
2.5 5

اضف تعليق جديد

avatar
 