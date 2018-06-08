وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس

حذر وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس الجمعة ببروكسل من ان الانسحاب من سوريا حال انتهاء المعارك ضد تنظيم الدولة الاسلامية سيكون "خطأ استراتيجيا".

وكان تم نشر قوات التحالف الدولي ضد الجهاديين في سوريا تحت عنوان محاربة تنظيم الدولة الاسلامية، ومع القضاء على مسلحي هذا التنظيم في المنطقة الشمالية الغربية من سوريا التي تسيطر عليها قوات حليفة لواشنطن، فان وجود جنود اميركيين على الاراضي السورية قد يفقد شرعيته الدولية.

ولذلك استهل ماتيس اجتماعا حول التصدي لتنظيم الدولة الاسلامية في مقر الحلف الاطلسي بدعوة الحلفاء الى عدم ترك المجال فارغا لروسيا او ايران.

وقال "في الوقت الذي تشارف فيه العمليات العسكرية على نهايتها، يجب ان نتفادى ترك فراغ في سوريا يمكن ان يستغله نظام الاسد او داعموه".

واضاف الوزير الاميركي "معركتنا لم تنته. علينا ان نكبد تنظيم الدولة الاسلامية هزيمة دائمة وليس فقط في ميدان واحد".

وفي حين عبر دونالد ترامب مرارا عن رغبته في مغادرة سوريا "باسرع ما يمكن"، دعا وزير دفاعه الى الصبر.

وقال "في سوريا سيكون خطأ استراتيجيا يضعف دبلوماسيينا ويتيح للارهابيين التقاط الانفاس، ان نغادر ساحة المعركة قبل ان يتوصل مبعوث الامم المتحدة ستافان دي ميستورا الى دفع عملية جنيف للسلام بتاييد منا جميعا بقرار من مجلس الامن".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اكد الخميس ان القوات الروسية التي تدعم الجيش السوري منذ ايلول/سبتمبر 2015 ستبقى في سوريا طالما رات موسكو "في ذلك مصلحة لها" مضيفا "نحن لا نعتزم سحب قواتنا حاليا".