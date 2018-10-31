ماتيس: الرياض وأبو ظبي على استعداد لوقف الحرب باليمن

دعا وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، الثلاثاء، كافة أطراف الصراع اليمني لوقف إطلاق النار خلال 30 يومًا، والدخول في مفاوضات جادة؛ لإنهاء الحرب في البلاد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير ماتيس، خلال كلمة ألقاها في ندوة نظمها معهد السلام الأمريكي، بالعاصمة واشنطن.

وتابع ماتيس في ذات السياق "من أجل حل طويل الأجل نريد وقف إطلاق النار، والانسحاب من الحدود، ووقف الغارات الجوية، وأن يجلس الجميع على طاولة المفاوضات خلال 30 يومًا"

وأضاف ماتيس قائلا إن على الأطراف المتحاربة في اليمن "التحرك قدما نحو جهود السلام. لا يمكننا القول إننا سنفعل ذلك مستقبلا".

واستطرد "نحتاج إلى فعل ذلك خلال الثلاثين يوما القادمة، وأعتقد أن السعودية والإمارات على استعداد" للمضي في الأمر.

وكان ماتيس قد تحدث قبل أيام في مؤتمر المنامة للأمن عن رؤيته لوقف الحرب في اليمن بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني مقدماً رؤية من ثلاث نقاط: "منطقة حدودية عازلة، وتحييد الصواريخ الباليستية والسلاح الثقيل الأخر، ومنطقة حكم ذاتي لجماعة الحوثي".