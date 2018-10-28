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ماتيس: السعودية وعدت باجراء تحقيق "كامل" بقضية خاشقجي

ماتيس: السعودية وعدت باجراء تحقيق "كامل" بقضية خاشقجي
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