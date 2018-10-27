ماتيس: روسيا لن تحل محلنا ومقتل خاشقجي مقلق للجميع

يشارك ماتيس في مؤتمر الأمن في المنامة بالبحرين

صرّح وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس السبت بأن روسيا التي تعزز نفوذها في سوريا بفضل انتصاراتها العسكرية لمصلحة رئيس النظام السوري بشار الأسد "لا يمكن أن تحلّ محل" الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وقال ماتيس إن "انتهازية روسيا وسعيها إلى تجاهل النشاطات الإجرامية للأسد ضد شعبه يثبت افتقادها الالتزام الصادق بالمبادئ الأخلاقية الأساسية".

وجاءت تصريحات ماتيس أمام القادة العرب المشاركين في "حوار المنامة"، مؤتمر الأمن الذي يُعقد سنويا في البحرين.

ولفت إلى أن حادثة مثل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي تقوض الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وإن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات إضافية بحق المسؤولين عن ذلك.

وحذّر وزير الدفاع الأميركي القادة العرب المجتمعين من أن مقتل خاشقجي "يجب أن يُقلقنا جميعا" لأنه يؤثر على أمن المنطقة.

وتابع: "عندما تتوقف أمة عن احترام المعايير الدولية والقانون، فإنها تُضعف الاستقرار الإقليمي في وقت يشكل فيه الضرورة الكبرى".