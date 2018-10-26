ماتيس سيتحدث في البحرين عن دور بلاده في الشرق الأوسط

وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس

سيلقي وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس خطاباً مهمّاً في البحرين للدفاع عن دور الولايات المتحدة الساعي لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

ومن المفترض أن يُلقي ماتيس الذي وصل الجمعة إلى هذه المملكة الصغيرة في الخليج، السبت كلمة بمناسبة انعقاد "حوار المنامة" حول الرؤية الأميركية للشرق الأوسط، في حين تشهد العلاقات مع الرياض توترا بسبب التداعيات السياسية لقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وأوضحت كيتي ويلبرغر المكلفة الشؤون الدولية في البنتاغون، أن ماتيس سيكرر "التزامنا على المدى البعيد مساعدة شركائنا وحلفائنا لاعادة ترسيخ الاستقرار في المنطقة (التي تشهد) فوضى".

وفي مواجهة روسيا التي تبسط نفوذها في سوريا، وإيران التي تتهمها الولايات المتحدة بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، سيؤكد ماتيس للدول العربية أن الولايات المتحدة لا تزال "شريكا أساسياً، بسبب التزامها البعيد المدى"، حسبما أعلنت ويلبرغر على متن الطائرة التي كانت تقلّ ماتيس من واشنطن.

ولم تذكر ما إذا كان ماتيس سيتطرق بشكل مباشر الى قضية خاشقجي في خطابه الذي وصفه الوفد الأميركي بأنه مهمّ. ويأتي الخطاب بعد أن حصلت الولايات المتحدة على معلومات جديدة بشأن التحقيق.

وقدّمت مديرة وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" جينا هاسبل الخميس للرئيس الأميركي دونالد ترامب عقب عودتها من تركيا، تقريراً يتضمن "خلاصاتها وتحليلاتها عن زيارتها إلى تركيا"، حيث بحثت القضية مع مسؤولين عن التحقيق، بحسب مسؤول أميركي.

وبحسب الصحافة التركية، فإن أنقرة أطلعت هاسبل على "أدلّة" جمعتها الأجهزة التركية خلال تحقيقاتها بينها تسجيلات صوتية لوقائع الجريمة التي ارتكبت داخل القنصلية.

وقُتل خاشقجي، الذي كان يوجه انتقادات لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر.