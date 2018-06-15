ماتيس يدعو الى الحذر بشأن الاسلحة النووية

وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس

اشاد وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس الجمعة ب"مسار جديد محتمل للسلام" مع كوريا الشمالية، الا انه حذر بان على الولايات المتحدة ان تبقى متيقظة تجاه الدول التي تسعى الى امتلاك اسلحة نووية.

وتاتي تصريحاته بعد قمة تاريخية في سنغافورة هذا الاسبوع بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون وقعا خلالها وثيقة مشتركة التزم خلالها كيم ب"العمل من اجل الازالة التامة للاسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية".

وردد ماتيس مقولة ترامب في القمة "الماضي يجب ان لا يحدد المستقبل".

واضاف في حفل تخريج في الكلية البحرية "ولكن ورغم انه اصبح يوجد الان مسار جديد محتمل للسلام مع كوريا الشمالية، فلا نزال متيقظين بشأن السعي للحصول على الاسلحة النووية في اي مكان من العالم".

وفي وقت سابق من الجمعة قال ترامب للصحافيين انه "حل الجزء الاكبر" من مشكلة كوريا الشمالية النووية.