مادورو: سأزور سوريا قريبا

أشاد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بشجاعة الرئيس السوري بشار الأسد، والتضحيات التي قدمها الشعب السوري في مواجهة الإرهاب والعدوان الأمريكي، معلنا أنه سيزور سوريا قريبا للاحتفال مع شعبها وقيادتها.

وقال الرئيس مادورو خلال تقليده سفير سوريا لدى كراكاس خليل بيطار وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، فرنسيسكو دي ميراندا، بمناسبة انتهاء مهامه، إن منح الوسام للسفير بيطار يعكس الصداقة المشتركة والإعجاب المتبادل بين شعبي فنزويلا وسوريا المناهضين للإمبريالية والإرهاب واللذين يتطلعان إلى السلام من أجل الرفاه والنمو الاقتصادي المشترك.

El pueblo sirio es un centro milenario de cultura, hermandad y amistad sincera; tierra de profetas y poetas, de gente buena y trabajadora. Le enviamos un abrazo fraterno y amoroso.



¡Siria cuenta con Venezuela! pic.twitter.com/TWzR6QUyur — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 18, 2022

وأضاف: "نحن معجبون بتاريخ الشعب السوري ومعجبون ببطولته وحزمه وكفاحه ضد التنظيمات الإرهابية. ونشيد بشجاعة السيد الرئيس بشار الأسد ونحيي موقفه البطولي حيث قاد مأثرة تاريخية ضد العدوان الإرهابي الأمريكي والمتواطئين معه في العالم وحقق النصر بفضل مساعدة حلفائه مثل روسيا والصين وإيران والشعوب الأخرى المعادية للإمبريالية وبدعم فنزويلا المعنوي والروحي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".

#EnVivo 📹 | Homenaje al Embajador de la República Árabe Siria acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela. https://t.co/aP77Uinsmy — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 17, 2022

وأشار بيطار إلى العلاقات الدبلوماسية التي تربط البلدين منذ ما يزيد على سبعة عقود والتطور النوعي الذي حققته بقيادة الرئيس الأسد والقائد الراحل أوغو تشافيز والذي استمر مع الرئيس نيكولاس مادورو.