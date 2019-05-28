مادورو: سنظهر أفضل نوايانا الحسنة بمحادثات النرويج

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إنه سيظهر "أفضل النوايا" قبل بدء المحادثات المقررة في النرويج، بين ممثلين عن حكومته وممثلين عن زعيم المعارضة خوان غوايدو.

وقال مادورو في خطاب تلفزيوني: "سنظهر أفضل نوايانا الحسنة لنكون قادرين على إيجاد حلول سلمية وديمقراطية، بالاستناد إلى البرنامج الذي اتفقت عليه جميع الأطراف، للمساعدة على تجاوز النزاع في فنزويلا".

وتعتبر المحادثات التي ستجرى في النرويج هذا الأسبوع أول لقاء وجها لوجه بين ممثلي مادورو وممثلي منافسه غوايدو الذي تعترف به كرئيس انتقالي أكثر من 50 دولة.

وأكد مادورو أن وفده سيضم وزير الاتصالات خورخي رودريغيز، وحاكم ولاية ميراندا هكتور رودريغيز، ووزير الخارجية خورخي أرياسا الذين كانوا متواجدين في النرويج.

وقال إن "هذا حوار بين الحكومة الثورية والقوات المسلحة الثورية من جهة، وبين المعارضة المتطرفة من جهة أخرى، التي تحاول الإطاحة بالحكومة تلبية لمصالح الولايات المتحدة".

وتأتي محاولة اجراء حوار بين الحكومة والمعارضة، بعد صراع على السلطة استمر لأشهر، بين رئيس الجمعية الوطنية غوايدو والرئيس الاشتراكي.

ويرى أنصار غوايدو أن رئاسة مادورو "غير شرعية" وأن عملية انتخابه لولاية ثانية تمت بواسطة التزوير.

وكان زعيم المعارضة في فنزويلا، خوان غوايدو، قال إن ممثلين عنه سيلتقون مباشرة للمرة الأولى مع وفد من الحكومة وممثلين عن الرئيس نيكولاس مادورو الأسبوع المقبل في العاصمة النرويجية أوسلو.

وفي بيان صادر عنه، السبت، قال غوايدو إن ممثليه "سيجتمعون مع كل من الحكومة النرويجية وممثلي نظام مادورو".